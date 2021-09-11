新华社昆明9月11日电（记者庞明广）联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）新闻中心网站（www.cop15news.com）于9月11日正式开通上线，开始为中外记者和广大网友提供服务。

据介绍，COP15新闻中心网站有中文、英文两个版本，设置了大会动态、多样世界、七彩云南、象往之地等10余个栏目，将及时发布大会动态信息，聚焦全球媒体报道，全面展示云南生态文明建设和生物多样性保护成就。

据介绍，网站实现了与线下新闻中心媒体服务功能的互联互通，为大会提供功能齐全、安全稳定、体验流畅的线上媒体服务。参会的媒体可通过网站进行采访活动、场地租用、设备租赁以及广播电视服务等线上预约申请。

此外，网站还开通了“云南生物多样性保护媒体资料库”，为注册媒体记者提供获取素材资料和新闻线索的便捷渠道。媒体资料库收集了云南省生物多样性保护方面的文字、图片和音视频资料，汇聚了云南各级各类媒体有关生物多样性保护的宣传报道，利用AI人工智能引擎，实现媒体资源管理的高效化、智能化，易于搜索、便于使用。

COP15新闻中心网站由COP15云南省筹备办新闻宣传部主办，依托新华网承办和运维。网站还同步推出了移动App和微信小程序，网友可根据个人使用场景和习惯选择不同渠道平台，搜索“COP15新闻中心”进行访问。

(责编：郝江震、岳弘彬)