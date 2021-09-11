新华社厦门9月11日电 题：以创新为动力引领合作发展——金砖国家各界人士热议在新工业革命伙伴关系框架下共迎全球性挑战

新华社记者康淼、颜之宏、付敏

当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，世界经济复苏艰难曲折，国际秩序演变深刻复杂。在此背景下，金砖国家各界人士齐聚厦门，在金砖国家新工业革命伙伴关系框架下，共寻应对全球性挑战的良方。

创新引领，共享“金砖机遇”

9月9日，国家主席习近平在北京以视频方式出席金砖国家领导人第十三次会晤时表示，金砖国家新工业革命伙伴关系厦门创新基地已经正式启用，举办了人才培训、智库研讨会、工业创新大赛，明年还将开展工业互联网与数字制造发展论坛等活动，欢迎金砖国家政府有关部门和工商界积极参与。

“当前，金砖国家获得了利用自身体制机制创新来构建全球发展新格局的良机。”在7日举行的2021金砖国家新工业革命伙伴关系论坛上，俄罗斯战略研究院院长弗拉德科夫提出，新一轮工业革命的到来意味着工业将大量引入信息技术，业务流程将大规模自动化，人工智能也会得到普及。在此基础上，新的技术秩序正在形成，这一趋势为金砖国家提供了实现技术突破的绝佳机遇。

2020年11月17日，习近平主席在金砖国家领导人第十二次会晤上提出，中方将在福建省厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地。不到一年时间，创新基地正式揭牌。

合力谋创新源于雄厚的科技基础。中国科学技术交流中心7日发布的《金砖国家综合创新竞争力发展报告（2020年）》显示，截至2019年底，金砖国家的研发投入已大于全球总投入的六分之一；高技术产品出口额超过6万亿美元，占比超全球总量四分之一；科技期刊论文发表量逾60万篇，占比超全球总量四分之一。

“印度已经颁布了相关政策，在投资方面帮助企业创新，并寻找潜在的合作伙伴。”印度发展中国家研究与信息中心总干事萨钦·查图维迪表示，只要金砖国家团结一心，一定会为地区经济社会发展带来更多可能。

合作共赢，探索“金砖方案”

在8日开幕的2021金砖国家新工业革命展上，巴西马托格罗索州驻亚洲国际事务顾问奥利维拉在展台前向客商介绍该州的工业情况和未来前景。

奥利维拉说，马托格罗索州的帕克科技园与厦门的火炬高新区签署了战略合作协议，协议内容包括巴西外贸市场的开拓以及相关海外创新项目的引进。

新一轮合作中，金砖国家在数字产业化和产业数字化上结伴而行。“巴西社会正在向数字化过渡，越来越多的生意都在互联网上进行，而中国在这些领域则是全球领先者。”在巴西驻华大使馆科技参赞范天阳看来，创新基地为大家提供了交流合作平台，政府部门、科研机构和企业可以在这个平台上更加务实地谋发展创新。

厦门石头城信息服务有限公司前些年调研发现，巴西、印度、南非是石材生产大国，中国、俄罗斯是石材消费大国，五国间的石材贸易由于缺乏数字化交易平台，往往要花费大量时间成本来建立买卖联系。该公司利用数字化技术建立了线上石材交易平台，买卖双方可直接在线上完成交易。截至目前，该平台已有超过700家金砖国家商户进驻，年交易额超6000万元人民币。

去年金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地启动以来，厦门市政府先后发布两批60项重点任务清单，建设7个新工业革命领域赋能平台，推出首批39个新工业革命领域示范标杆项目。今年1至7月，巴西、俄罗斯、印度、南非四国在厦门新设立企业数为去年同期的3倍，厦门与金砖国家海运航线、空运航班以及中欧班列稳定运行，集装箱吞吐量同比增长65%。

“虽然受疫情影响，但在中国积极防控下，我们的生产得以迅速恢复。今年的贸易额预计将比2019年再提升20%。”在厦门从事运动鞋设计生产和贸易的印度商人尼仁·阿纳德说，创新基地的设立不仅蕴含着商机，更重要的是承载了商业合作的信心。

绿色发展，增添“金砖成色”

金砖国家在新工业革命浪潮下追求绿色发展。

中国循环经济协会会长朱黎阳表示，“十三五”以来，中国以绿色制造为抓手，推动产业链供应链绿色转型升级。与2005年相比，2020年单位GDP二氧化碳排放强度下降了48.4%。同时，中国节能环保产业产值达到了7.58万亿元，绿色低碳领域增加了上千万城镇就业岗位，实现了降碳与经济发展、就业、减污的协同增效，这也将为金砖合作绿色发展助力。

金砖国家新开发银行副行长兼首席财务官马磊立表示，金砖国家新开发银行在未来会向包括新能源汽车在内的绿色产业投入更多资金。对发展中国家而言，“低碳环境”下更大规模的新工业革命意味着将带来更多的发展机遇。

“未来，绿色大转型必将导致全球企业的成本结构发生变化，并由此对产业链分工格局带来影响。”中国国际发展知识中心主任赵昌文说，对金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地而言，一定要有追求卓越的工业精神和积极的乐观主义，只要大家坚定信心，“金砖成色”必将越发闪亮。

(责编：胡永秋、杨光宇)