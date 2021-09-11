新华社北京9月10日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平10日上午应约同美国总统拜登通电话，就中美关系和双方关心的有关问题进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流。

多国人士认为，中美元首就中美关系和重大国际问题深入沟通对引领中美关系正常发展非常重要。中美能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运，中美关系应尽快回到稳定发展的正确轨道，更好造福两国人民和世界各国人民。

美国商会执行副会长迈伦·布里连特认为，中美元首进行沟通交流，能够有效推动两国缓解紧张关系，并就双方需要合作的领域达成共识。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克说，全球高度关注此次通话，中美双方应保持接触、沟通，避免两国关系出现重大滑坡或激烈对抗。当前，气候变化、经济复苏等全球性议题都需要中美两国进行合作与协调。

英国剑桥大学高级研究员马丁·雅克说，中美元首此次通话是两国关系中的一个重要进展，为使两国关系获得更好发展，双方还需就涉及两国关系和其他方面的重大问题继续深入沟通。

菲律宾专栏作家赫尔曼·劳雷尔说，中美元首通话并就双边关系等议题进行沟通和交流，向世界释放了积极信号，有助于双方避免误解误判，为今后双方加强沟通、推动两国关系重回正轨创造了条件。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱认为，中美元首此次通话表明双方管控分歧、推进合作的重要性和必要性。一个积极、稳定、可预测的中美关系符合各方利益和期待。

法国中国问题专家索尼娅·布雷斯莱认为，中美关系稳定不仅有利于中美两国人民，更是世界和平、稳定与发展的保障。中美对抗，全世界都会受到灾难性影响。新冠疫情下，世界经济的发展需要稳定和谐的环境，中美关系稳定对世界经济至关重要。

哈萨克斯坦文化和信息部前部长叶尔特斯巴耶夫认为，此次通话是中美关系的一个积极进展。中美关系是全球政治和国际关系中的重要内容之一，无论是气候变化还是抗击疫情，任何重大国际议题的解决都需要中美有效合作。

埃及赫勒万大学国际关系学教授吉哈德·奥达表示，中美元首此次通话具有重要意义，中美之间的合作将有助于国际社会共同应对挑战，这符合全世界的利益。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，作为世界最大的两个经济体，中美双方推动两国关系重回正轨、加强合作，将造福两国和全世界人民。

韩国韩中城市友好协会会长权起植表示，如果中美关系充满对立、对抗、矛盾，只能给世界带来损失和痛苦。中美关系重回正轨，才是助力全球和平繁荣的正确路径。两国加强合作，将为国际社会带来新的希望。

新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山表示，中美元首此次通话非常重要。希望中美保持对话，推动两国关系重回正轨。双方在气候变化、抗击疫情、促进世界经济复苏等方面加强合作，将造福中美两国和世界各国人民。（参与记者：刘品然、张代蕾、唐霁、刘芳、张远、陆睿、刘锴、闫洁、郭骏、黎华玲、王丽丽、吴丹妮、张继业）

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