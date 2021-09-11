新华社联合国9月10日电 中国常驻联合国副代表耿爽10日在联合国安理会也门问题公开会上发言，呼吁从具体问题入手，循序渐进推动也门冲突全面解决。

耿爽说，近期也门冲突未有缓和迹象，安全形势持续恶化。中方愿同其他安理会成员一道，支持联合国秘书长也门问题特使根据授权客观公正开展工作，为早日找到也门问题的政治解决出路作出努力。

第一，当务之急是推动尽快实现停火止暴。中方谴责一切针对平民和民用设施的袭击，包括胡塞武装对沙特阿拉伯艾卜哈国际机场的袭击。冲突各方必须履行国际人道法义务，保护平民特别是妇女、儿童等弱势群体。希望特使尽快同有关各方沟通协调，推动其放弃军事选项，回到通过谈判协商解决分歧的道路上来。解决也门问题符合地区国家共同利益，中方鼓励地区国家继续发挥劝和促谈作用。

第二，进一步加大人道援助力度。也门深陷人道危机已有多年，尤其令人感到担忧的是，由于燃料耗尽，亚丁一些发电站已经停工，民众基础服务得不到保障。在疫情冲击下，也门卫生系统面临崩溃。希望特使和联合国人道事务协调办公室同有关各方加强协调，根据也门实际情况，有针对性向也门提供人道主义援助。中方欢迎国际货币基金组织宣布给也门分配6.65亿美元特别提款权，支持也门政府用好特别提款权，稳定本币币值，缓解经济危机。

第三，从具体问题入手，循序渐进推动全面解决。特使可以先聚焦交换战俘、萨菲尔号油轮等具体事项，积极推动，争取尽快取得一些可视化成果，形成积极势头。在此基础上，结合也门面临的政治、安全、人道问题，研提打破政治僵局、改善地面局势、缓解人民苦难的可行方案。中方相信，只要也门冲突各方提高政治意愿、增强互信，联合国居中斡旋、发挥主渠道作用，国际社会积极支持、相向而行，就一定能够找到兼顾各方关切的政治解决方案。

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