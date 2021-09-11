人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国常驻联合国副代表呼吁循序渐进推动也门冲突全面解决

2021年09月11日04:18 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国9月10日电 中国常驻联合国副代表耿爽10日在联合国安理会也门问题公开会上发言，呼吁从具体问题入手，循序渐进推动也门冲突全面解决。

　　耿爽说，近期也门冲突未有缓和迹象，安全形势持续恶化。中方愿同其他安理会成员一道，支持联合国秘书长也门问题特使根据授权客观公正开展工作，为早日找到也门问题的政治解决出路作出努力。

　　第一，当务之急是推动尽快实现停火止暴。中方谴责一切针对平民和民用设施的袭击，包括胡塞武装对沙特阿拉伯艾卜哈国际机场的袭击。冲突各方必须履行国际人道法义务，保护平民特别是妇女、儿童等弱势群体。希望特使尽快同有关各方沟通协调，推动其放弃军事选项，回到通过谈判协商解决分歧的道路上来。解决也门问题符合地区国家共同利益，中方鼓励地区国家继续发挥劝和促谈作用。

　　第二，进一步加大人道援助力度。也门深陷人道危机已有多年，尤其令人感到担忧的是，由于燃料耗尽，亚丁一些发电站已经停工，民众基础服务得不到保障。在疫情冲击下，也门卫生系统面临崩溃。希望特使和联合国人道事务协调办公室同有关各方加强协调，根据也门实际情况，有针对性向也门提供人道主义援助。中方欢迎国际货币基金组织宣布给也门分配6.65亿美元特别提款权，支持也门政府用好特别提款权，稳定本币币值，缓解经济危机。

　　第三，从具体问题入手，循序渐进推动全面解决。特使可以先聚焦交换战俘、萨菲尔号油轮等具体事项，积极推动，争取尽快取得一些可视化成果，形成积极势头。在此基础上，结合也门面临的政治、安全、人道问题，研提打破政治僵局、改善地面局势、缓解人民苦难的可行方案。中方相信，只要也门冲突各方提高政治意愿、增强互信，联合国居中斡旋、发挥主渠道作用，国际社会积极支持、相向而行，就一定能够找到兼顾各方关切的政治解决方案。

(责编：岳弘彬、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部