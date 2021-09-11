□ 李嘉宝

爆炸、死亡、混乱、泪水……2001年9月11日，震惊世界的“9·11”恐怖袭击事件在美国本土发生，惨烈的画面至今仍刻在人们的记忆中。

20年后，阿富汗喀布尔机场，同样惨烈的一幕上演了：爆炸发生后，仓皇撤退中的美军将枪口对准无辜民众，并封锁机场附近道路，造成大批民众因枪击丧命或因无法得到及时救治而死亡。

因一场悲剧而起的阿富汗战争，以另一场悲剧仓促收尾。极其讽刺的是，曾经的受害者变成了施暴者。自2001年美国以“反恐”之名发动阿富汗战争以来，其军事行动共造成10多万阿富汗平民死亡，约1100万人沦为难民。长期动荡的阿富汗成为国际恐怖主义滋生的温床，当地恐怖组织从个位数增至20多个。

一边高喊“保护美国公民”，一边煽动国内恐慌情绪，为扩大“反恐战争”寻找借口；一边侵略主权国家，一边炒作文明和宗教冲突，极力输出“美式民主”和西方价值观；一边高喊“帮助”“拯救”当地人民，一边放纵美军大肆杀戮、掠夺资源……一场阿富汗战争，让世界看清了所谓“山巅之城”“民主灯塔”的真面目——纯粹是一台嗡嗡作响的战争机器。

己所不欲，勿施于人，美国从来不懂这个道理。多年来，这个“超级大国”热衷于秀肌肉、挥拳头，肆意发动战争，制造对抗，把世界搞得狼烟四起，在全球欠下累累血债，早已成为世界安全的最大威胁。

其一，“战车”开向世界，“火力网”笼罩全球。从阿富汗到伊拉克，从叙利亚到利比亚，世界各地的冲突与动乱背后几乎都有美国的身影。今年3月，美国反战组织“粉色代码”发布报告指出，过去20年，美国及其盟国持续不断轰炸他国，平均每天投下40多枚炸弹。截至2019年，美国在全球140多个国家和地区建有军事基地，共有驻军超过27万人。

其二，军费持续攀升，挑起军备竞赛。美国军费常年高居世界第一，占世界军费总开支近四成。在疫情肆虐之下的2020年，美国军费开支仍同比大幅增长4.4%，达到7780亿美元。在亚太、中东欧部署反导导弹，加快研发激光武器和高超音速武器，组建太空军、构建“黑客帝国”……美国的战争触角伸向空天地各个领域，企图建立起军事上对其他国家的“绝对优势”。

其三，多次从军控条约体系“退群”，谋求“自我松绑”。美国拥有世界上最庞大、最先进的核武库，也是世界上唯一拥有化学武器库存的国家。近年来，撕毁《中导条约》、退出伊核全面协议、取消签署《武器贸易条约》、反对《禁止生物武器公约》核查议定书谈判、迟滞化武销毁……美国已成为世界军控进程最大的“绊脚石”。

其四，组建军事同盟，制造军事对抗。近年来，美国加大对盟国出售先进武器装备。2020年，美国军售占全球比重超过85%，其中近一半流向中东。美国经常打着所谓“航行自由”的幌子，派军机军舰在东海、南海挑衅，纠集盟友举行针对性极强的军事演习；美政客还大肆渲染所谓“中国威胁论”，拉拢西方国家对华打压、遏制。

“美国应该坦白承认，心里认的就是‘强权即真理’。”哈佛大学教授斯蒂芬·瓦尔特的评论一针见血。美国的所作所为表明，一些美国政客身体虽已进入21世纪，但脑袋还停留在零和博弈盛行的冷战时代。他们信奉的是弱肉强食的丛林法则，推崇的是“谁的胳膊粗、拳头大谁说了算”的霸道逻辑，企图以强化军事霸权来谋求本国“绝对安全”，进而维护自身全球霸权。

只是，世界在变，美国的世界观也要变。今天，和平与发展仍是时代主题。世界各国日益相互依存、命运与共，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。从几十年前的“西贡时刻”，到如今的“喀布尔时刻”，美国的教训够惨痛了。美国须知：世界不和平，美国也不会安全。若一意孤行继续穷兵黩武，只会自伤元气、自毁形象，最终在国际社会成为“孤家寡人”，被时代所抛弃。

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