本报记者 李 纵

“通过参观，我感受到中国少数民族地区发展迅速，人民过上了富足幸福的生活。”越南驻华大使范星梅说。9月8日，应中共中央对外联络部邀请，东南亚、南亚国家驻华使节赴广西桂林，考察当地少数民族脱贫示范村——阳朔县高田镇喜龙村。

喜龙村是少数民族聚居区，壮族人口占全村总人口的96%。当天下午，村民们舞龙舞狮，隆重欢迎远道而来的客人，驻华使节们对村里的传统文化很感兴趣，纷纷拿出手机拍照、录视频。

推进乡村振兴，喜龙村抓住发展机遇，提升乡村风貌，挖掘民族文化内涵。小青瓦、木花格窗、青石墙裙等桂北民居特色和绣球、壮锦、铜鼓等壮族元素融合在一起，全村109栋房屋形成了独特风格。“我们在这里看到，村民们通过努力能够拥有一个美好的未来。”东帝汶驻华大使桑托斯说。

“欢迎大家来我家做客！”壮族村民陆孟刚热情邀请驻华使节们进屋参观。看到陆孟刚和家人正在做壮族特色小吃“糍粑”，驻华使节们兴致勃勃，一边动手学，一边询问陆孟刚家里的情况。“我家靠种柚子和砂糖橘，一年下来全家收入超过10万元，生活越来越好，前两年还盖了新楼房。”陆孟刚高兴地说。

喜龙村群众的美好生活，让驻华使节们频频点赞。“中国在消除贫困方面为全世界提供了典范。”孟加拉国驻华大使扎曼说，“我们亲眼看见了中国各族民众和平相处，共同提高生活水平。”

考察结束后，驻华使节们参加由中联部主办的民族团结进步主题交流活动。驻华使节们高度评价在中国共产党领导下，中国在推动民族团结和共同富裕等方面作出的努力和取得的巨大成就，表示愿积极推动本国政党与中国共产党密切沟通，加强治国理政经验交流包括民族政策互鉴，为促进民族团结和深化双方各领域务实合作作岀更大贡献。

“越南和中国在发展民族地区方面有许多相似之处，希望与中国加强在发展民族地区方面的经验交流，让民族地区的人民过上更好的生活。”范星梅说。

《 人民日报 》（ 2021年09月11日 03 版）

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