全面建成小康社会的伟大成就标志着中国进入了新发展阶段，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。作为一个14亿人口的大国，中国在实现现代化的道路上必然会面临很多发展中的问题。对这些问题，中国社会科学院原副院长、学部委员、国家高端智库首席专家蔡昉作了一个形象的比喻——成长的烦恼。在其新作《成长的烦恼——中国迈向现代化进程中的挑战及应对》一书中，他对这些问题作出了经济学的理论解释，并尝试提出具有针对性的政策建议。

9月10日，中国经济高质量发展暨《成长的烦恼》出版座谈会在京举行。来自经济学界的多位学者从收入分配、人口增长、产业政策、社会流动等角度出发，围绕《成长的烦恼》一书以及新阶段中国经济发展展开深入研讨。

在高质量发展中实现共同富裕

共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。

“与历史上其他国家实现的现代化相比，中国特色社会主义现代化的最突出特点，就是这将是14亿人口实现共同富裕的现代化。”在《成长的烦恼》绪论中，蔡昉这样写道。座谈会上，他重点阐述了共同富裕与社会流动的关系。他认为，社会流动是实现共同富裕的重要途径之一，家庭时间预算普遍紧张不利于社会流动。扩大家庭时间配置的预算线，不仅能够有效刺激消费、扩大内需，而且适应了人民群众的生育、养育、教育需求，有助提振生育水平。此外，充足的家庭时间使劳动者的业余学习培训成为可能，这有助于提升人力资源质量，更好地应对新科技革命对劳动力市场提出的要求。

中国社会科学院学部委员朱玲同样关注社会流动问题。她谈到，尽管在平等分享城市公共服务和社会保障等方面面临一定的现实障碍，农村劳动者及其家庭依然努力通过家庭分工、代际分工、劳动力转移来实现整个家庭的社会流动。这是经济理性的体现，也是经济社会发展规律的体现。如能排除这些障碍，发展潜力将会得到更加充分的释放。

实现共同富裕，意味着在做大蛋糕的同时分好蛋糕。“做大蛋糕”依赖于经济的持续高质量发展，“分好蛋糕”则需要科学合理的制度安排。中国社会科学院原副院长、学部委员李培林指出，现实已经证明，收入差距问题不会随着经济发展而自然解决，需要加大再分配力度。我国分配制度还存在很大政策空间，应在保证经济增长的效益的前提下推动渐进改革。

近日召开的中央财经委员会第十次会议强调要正确处理效率和公平的关系，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排。就此，中国社会科学院金融研究所所长张晓晶表示，充分发挥三次分配对促进共同富裕的作用，必须注意其前置条件，即立足基本经济制度、立足社会主义初级阶段、立足高质量发展、立足循序渐进。

把握未来经济发展路径

如蔡昉所说，中国现代化进程中的“成长的烦恼”，是伴随着经济社会发展进步而产生的。座谈会上，与会学者对此均有共鸣。大家从各自学科角度出发，剖析不同经济领域中“成长的烦恼”，并提出破解之道。

在北京大学国家发展研究院副院长黄益平看来，金融领域“成长的烦恼”体现为金融对实体经济支持有限，且存在较大风险。进入新发展阶段，金融体系急需加强创新，具体措施包括减少市场干预、推动风险定价市场化等。此外还应改善金融监管，将监管政策有真正落到实处，推动金融监管从“形式”走向“实质”。

“社保和福利制度方面‘成长的烦恼’，在于其筹资结构。”中国社会科学院世界社保研究中心主任郑秉文说，筹资水平和筹资结构是评价一个国家社保和福利制度的两个重要维度。目前我国的筹资水平做到了“尽力而为”，同经济发展水平基本适应；但随着经济发展和社保支出水平的不断提高，到了要重视筹资结构的时候了。与发达国家相比，我国社保筹资结构还有一些差距，未来需要加大商业化筹资力度，充分发挥社会服务领域商业保险的支撑作用。

在产业结构方面，中国社会科学院经济研究所所长黄群慧认为，当前中国制造业比重处于下降状态且降幅同其他国家相比明显过快，是目前面临的最大风险。“十四五”期间保持制造业比重基本稳定，发挥制造业的创新效应和产业关联，带动经济结构进一步升级和经济高质量发展，是避免跌入中等收入陷阱的关键。

“在学术研究中审视中国‘成长的烦恼’，本质上是在中国和世界的关系当中探讨中国问题的独特性。”中国社会科学院人口与劳动经济研究所副所长都阳表示，对中国发展路径与世界其他国家的不同之处作出解释，是重要且复杂的学术问题，而这也是《成长的烦恼》一书的学术价值所在。

《成长的烦恼——中国迈向现代化进程中的挑战及应对》由中国社会科学出版社出版。社长赵剑英表示，全书贯穿着敏锐的问题意识，试图破解中国实现现代化道路上的重大理论和实践问题，是认识和把握未来中国经济发展路径的一部佳作。

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