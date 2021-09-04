人民网莫斯科9月3日电 （记者隋鑫）2021年9月3日是中国人民抗日战争胜利76周年和俄罗斯第二次世界大战结束76周年纪念日。当天上午，中国驻俄罗斯大使张汉晖应邀出席俄方在莫斯科新圣女公墓举行的二战东宁战役苏军战斗英雄纪念仪式。俄国防部副部长卡尔塔波洛夫上将、驻俄使馆隗延伟国防武官、莫斯科市杜马议员格拉西莫夫及统一俄罗斯党、老战士协会、苏军英雄子女代表等出席活动。

张汉晖大使在致辞中表示，法西斯主义和军国主义发动的侵略战争，给中俄及世界各国人民带来空前浩劫。两国和两国人民为世界反法西斯战争胜利作出重大贡献。抗战初期，苏联即向中国提供直接军事援助。抗战后期，苏联出兵中国东北，进行东宁战役等一系列作战行动，为最终战胜法西斯、迫使日本无条件投降发挥了重要作用。中国人民永远不会忘记俄罗斯人民的帮助，不会忘记鲜血凝成的友谊。中国境内设立了70余处苏军烈士纪念设施，成为两国世代友好的重要象征。值得警惕的是，一些国家试图篡改二战历史，否定中国和苏联在世界反法西斯战争中的历史贡献，甚至公然参拜战犯牌位，美化侵略行为。早在2015年，中俄就发表联合声明，指出“世界某些势力不断企图否认历史、篡改二战胜利成果，歪曲纽伦堡、远东国际军事法庭判决结果，必须对此予以坚决反对”。

张大使强调，今年是《中俄睦邻友好条约》签署20周年。中方愿与俄方一道，继续弘扬条约精神，以两国元首共识为根本遵循，不断巩固战略协作，维护二战胜利成果，捍卫国际公平正义，推动国际秩序朝更加公平合理的方向发展。

俄国防部副部长卡尔塔波洛夫表示，76年前的今天，人类历史上最为惨烈的第二次世界大战正式结束，俄罗斯人民和中国人民对二战胜利作出了不可磨灭的贡献。我们不能忘记，日本军国主义分子入侵中国东北，对苏联远东地区虎视眈眈。为了尽快取得世界反法西斯战争的胜利，苏联红军决定发起对日作战，加速了日本法西斯的灭亡。我们必须牢记先烈们的功勋，将这一光荣的记忆不断传承下去。卡并对中方设立和维护苏军烈士在华纪念设施表示感谢。

出席活动的苏军老战士和英雄子女代表纷纷表示，要珍惜并牢记俄中两国军民用鲜血凝结的战斗友谊，不忘历史，维护和平，坚决捍卫二战胜利成果。

最后，出席活动的全体人员向齐斯佳科夫上将等参加东宁战役的苏军战斗英雄墓敬献了鲜花。

东宁是“九·一八”事变后东北最后沦陷的地区，也是侵华日军集体埋葬中国劳工最多的地点。日本关东军在东宁修建了二战亚洲战场最大的军事要塞——东宁要塞。为加速世界反法西斯战争的胜利进程，1945年8月9日，苏联军队从东、西、北三线进军东北，对盘踞中国东北的日本关东军予以最后一击，东宁战役则成为二战的最后一战，是中俄人民并肩战斗的重要见证。

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