人民网堪培拉9月3日电（记者陈效卫）当地时间9月3日，基里巴斯总统马茂出席中国援基国药疫苗接种启动仪式，基卫生部长伊森特昂等多位内阁部长和政府官员，中国驻基大使唐松根、使馆外交官、中资企业代表和媒体等约50人参加。

唐松根大使在致辞中表示，面对新冠肺炎疫情的严峻挑战，世界各国应携起手来，互帮互助，共渡难关。作为负责任的发展中国家，中国致力于构建人类卫生健康共同体，积极践行新冠疫苗全球公共产品承诺，推动提高新冠疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。向基方捐赠的国药疫苗已获世卫组织紧急使用许可，安全性和有效性俱佳，剩余保质期长，将为基民众应对新冠病毒提供有力保护，为基经济社会发展提供积极支持。

卫生部长伊森特昂在致辞中代表基政府和人民真诚感谢中方捐赠的国药疫苗。伊森特昂表示，新冠肺炎疫情是一场全球性危机。基国内虽暂无疫情，但必须为病毒侵入做好充足准备。接种新冠疫苗是降低重症、住院以及死亡率的关键一环。中方捐赠的国药疫苗将助力扩大基疫苗接种范围，让基民众获得健康防护。

在马茂总统等见证下，唐松根大使、多位内阁部长和中资企业代表接种首剂国药疫苗，正式启动中国援基疫苗接种工作。

(责编：燕勐、常红)