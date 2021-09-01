人民网约翰内斯堡9月1日电 （记者王磊、韦冬泽）9月27日是“世界旅游日(World Tourism Day)”，是由世界旅游组织确定的旅游工作者和旅游者的节日，但疫情带来的阴霾依然笼罩着全球旅游业。当地时间9月1日，津巴布韦也正式进入旅游月，津巴布韦旅游部长恩德洛夫（Ndlovu）启动仪式上感慨新冠疫情使旅游业陷入停滞，威胁到数百万人的生活和工作。

世界旅游业持续受疫情影响

根据世界旅游组织的数据，全球旅游人数从2019年的15亿下降到2020年的3.81亿，而抵达非洲的游客则从2019年的7000万下降到2020年的1800万。以津巴布韦为例，2020年国际游客下降了74%，仅有60.5万名游客，而2018年一年接待了230万名游客。

旅游业也影响着全球经济的发展。近日发布的联合国贸易和发展会议报告显示，疫情导致的国际旅游业崩溃可能导致2020年和2021年全球GDP损失超过4万亿美元。2020年，国际旅游业及其密切相关的行业损失了约2.4万亿美元。

在 2021 年第一季度，世界旅游组织的世界旅游指数下降了 84%。在疫情对旅游业的影响中，发展中国家首当其冲。2020 年，它们的游客人数减少幅度最大，估计在 60% 至 80% 之间。祖拉布建议：“加快全球疫苗接种进度，就不断变化的旅行限制进行有效的协调和沟通，同时推进促进流动性的数字工具，对于重建旅行信心和重启旅游业至关重要。”

旅游业是非洲经济复苏的关键

根据中非贸易研究中心提供的数据，新冠疫情爆发前，旅行业已经成为非洲经济的主要动力，占2018年非洲GDP的8.1%，为经济贡献了1942亿美元。非洲的旅游业在2018年以5.6%的速度增长，仅次于亚太地区。联合国世界旅游组织数据显示同期全球旅游业增速为3.9%。

在后疫情时代，旅游业也依然是非洲经济复苏的关键。津巴布韦旅游部长恩德洛夫说，旅游业对于本国经济极为重要，国家发展战略将旅游业视为本国经济复苏和增长的关键经济支柱。南非旅游部副部长马拉莱拉也表示，旅游业对南非具有重大意义和潜力，是本国经济增长的六个关键行业之一。

世旅组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利说：“旅游业是数百万人的生命线，推进疫苗接种以保护社区和支持旅游业的安全重启对于恢复就业和创造急需的资源至关重要，尤其是在许多高度依赖国际旅游业发展中国家。”

开放合作为非洲旅游业复苏带来希望

为了重启旅游业，进而促进本国经济复苏，非洲各国也采取了各种措施，包括放松本国旅行限制，尝试新技术展示旅行体验等。埃塞俄比亚还与脸书合作，在社交平台发起旅游促销活动，这是埃塞俄比亚为帮助旅游和服务类中小企业应对新冠疫情带来的影响而采取的数字营销计划。

在8月4日由南非约翰内斯堡大学孔子学院/非洲中国研究中心联合约堡大学旅游系举办的“开拓新视野”中国-南非旅游合作论坛上，世界旅游联盟秘书长刘士军提醒业界在疫情防控进入常态化的今天，旅游行业更应该坦率、充分地开展沟通交流，更好地相互理解、建立合作，来迎接新的转型和挑战。

非洲国家之间可以通过资源互补发挥各自优势。埃塞俄比亚和吉布提于今年2月宣布合作，利用其丰富的自然、文化和历史资源，通过连接亚的斯亚贝巴和吉布提的全电气化铁路吸引国际游客，希望以此促进两国之间的旅游业发展。

跨洲际合作也将为旅游业重启提供助力。南非旅游部与约堡大学孔子学院合作开设中文培训项目，帮助南非的导游学习中文，既提高了导游素质，又改善了游客体验，该项目也是南非旅游业复苏的重要部分。这一模式并非不可复制，据约堡孔院中方院长彭奕介绍，目前还与多个非洲国家的旅游部门或企业建立了联系。

中国驻南非大使馆李志刚公使建议继续保持和加强旅游业经验分享的良好势头，共同营造良好的旅游环境，为疫后旅游恢复做好准备，并加强行业沟通合作。相信阴霾终将过去，静待春暖花开。

(责编：徐祥丽、常红)