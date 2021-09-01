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外交部：美军及其盟友在阿富汗罪行必须调查清楚

2021年09月01日20:33 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月1日电（记者王宾、许可）外交部发言人汪文斌1日表示，美军虽然撤出了阿富汗，但美军及其盟友过去20年里在阿富汗犯下的屠杀平民的罪行必须调查清楚，凶手必须被绳之以法。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，8月26日，阿富汗喀布尔机场附近发生恐袭造成数百人伤亡。部分伤员透露，美军在爆炸后对民众开枪射击，造成更多伤亡。29日，驻阿美军以反恐为由使用无人机袭击了喀布尔一处民居，造成10名平民遇难，其中最小的只有2岁。

　　汪文斌说，中方注意到有关报道。公开报道显示，美军在阿富汗杀戮平民事件频繁发生。2002年，美军空袭乌鲁兹甘省的一处婚宴现场，造成数十名百姓死亡、百余人受伤；2008年，美军空袭赫拉特省一村落，造成包括50名儿童和19名妇女在内的近百名平民罹难；2010年，北约部队空袭代昆迪省，造成至少33人死亡；2012年，英国《每日电讯报》发出一段录像，4名美军士兵对塔利班人员的遗体极尽侮辱之能事；2015年，阿富汗缉毒警察部队执行任务时遭北约战机袭击，15名警察遇难；2019年，美军无人机在楠格哈尔省发动袭击，至少造成30名阿富汗农民丧生。一名前美军士兵、无人机操作员在给联合国专家委员会的证词中表示，美军的无人机袭击纯粹是“为了杀戮而杀戮”，美军空袭造成的阿平民死亡人数远超美政府官方统计的数字。数据显示，截至2020年4月，至少47245名阿富汗平民在美国发动的阿富汗战争当中丧生。

　　汪文斌说，美军虽然撤出了阿富汗，但美军及其盟友过去20年里在阿富汗犯下的屠杀平民的罪行必须调查清楚，凶手必须被绳之以法。阿富汗人民的生命理应得到捍卫，阿富汗人民的人权理应得到维护。这事关国际法治，事关国际正义和人权进步。

(责编：岳弘彬、郝江震)

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