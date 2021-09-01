人民网华盛顿8月31日电 （记者李志伟）美国总统拜登8月31日在白宫发表讲话，“美国昨晚结束了20年的阿富汗战争——美国历史上最长的战争”。他说，结束阿富汗战争的决定不仅事关阿富汗，美国也结束了通过重大军事行动“重塑别国的时代”。美国媒体批评拜登的讲话试图推卸责任，是一份“不诚实的阿富汗账单”。

在讲话中，拜登对其从阿富汗撤军的决定进行辩护。他表示，美国上届政府去年与阿富汗塔利班达成的协议迫使他只能面对“撤出或（战争）升级”的选择。拜登承认，美方有关阿政府在美军撤出后有能力维持一段时间的判断并不准确，他指责阿富汗安全部队抵抗不力，喀布尔政权腐败和渎职，“大大提升了美国和盟友人员的风险”。

拜登列举美国在这场战争中付出的代价。他说，布朗大学研究人员估计，美国在阿富汗花费超过2万亿美元，20年来每天花费约3亿美元。80万美军曾在阿富汗服役。美军有2461人死亡、20744人受伤。

“没有低烈度、低风险、低成本的战争，是时候结束阿富汗战争了。”拜登说，他拒绝在阿富汗开启另一个10年战争，美国进行战争的时间太久了，“如果一个人20岁，他从不知道一个处于和平的美国”。

拜登还说，美国10年前已完成阿富汗战争的反恐任务，恐怖主义目前蔓延至其他国家。美国将在阿富汗和其他地区继续打击恐怖主义，但不再需要地面战争来进行打击。美国会继续使用“超视距”能力打击包括“伊斯兰国”阿富汗分支在内的恐怖组织。

在持续20年的军事行动中，美军给阿富汗造成了巨大的生命和财产损失。阿富汗累计有3万多名平民被美军杀死或因美军带来的战乱而死亡，另有6万多名平民受伤，约1100万人沦为难民。长年战乱导致阿富汗经济凋敝，约72%的民众生活在贫困线以下，失业率高达38%。

皮尤研究中心31日公布的民调显示，近七成美国民众认为美国未能在阿富汗实现目标。近日，多名共和党籍议员因阿富汗问题要求拜登及其国家安全团队辞职。

美国“政客”新闻网站指出，拜登试图推卸在阿富汗的责任，回避对战争结束方式的批评。英国《卫报》网站评论说，拜登将阿富汗的责任归咎于前任，他不愿意在讲话中承认失败。美国《华尔街日报》称这是一份“不诚实的阿富汗账单”，拜登将美国利益的悲剧描绘为反战胜利。

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