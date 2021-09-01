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巴西卫生部警告该国新冠病例数有加速增长风险

2021年09月01日08:48 | 来源：新华网
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　　新华社巴西利亚8月31日电（记者卞卓丹）巴西当地媒体8月31日报道，巴西卫生部警告称，该国新冠病例数在9月有加速增长的风险，因此将从9月中旬起为免疫力低下人群和老年群体接种新冠疫苗加强针。

　　巴西媒体援引巴西卫生部文件指出，尽管随着疫苗接种的推进，巴西每日新增新冠死亡病例数呈下降趋势，但由于传染性更强的德尔塔变异毒株的流行，以及疫苗保护效力在最先接种的老年人群中有所衰减，该国9月份新冠病例数仍存在加速增长的风险。

　　卫生部统计数据显示，截至8月30日18时，巴西已有超过1900万名新冠患者被治愈，约占该国新冠累计确诊病例的94.9%；在巴西26个州和首都联邦区中，有20个州的病床使用率首次低于50%，但在人口密集的里约热内卢州，病床使用率仍然在70%至80%之间；罗赖马州的病床使用率则高达80%至94%。

　　巴西卫生部表示，新冠疫苗接种降低了死亡风险，口罩的佩戴和卫生习惯的改善也有利于降低感染风险；为免疫力低下人群和老年群体接种第三剂疫苗，可以抑制病例数进一步增长。卫生部说，将从9月15日开始为这些人群接种加强针。

　　最近几周，巴西的疫苗接种率显著提升。截至8月底，巴西全国已经接种了超过1.87亿剂新冠疫苗，其中5910万人已完全接种疫苗。巴西人口约为2.12亿。

(责编：崔越、刘洁妍)

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