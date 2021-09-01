人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

综合消息：最后一批美军撤离 阿富汗未来发展任重道远

2021年09月01日08:47 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京8月31日电 综合新华社驻外记者报道：在阿富汗首都喀布尔，阿富汗塔利班31日庆祝最后一批美军撤离。然而，面对连年战火留下的满目疮痍，阿富汗未来发展任重道远。

　　美国中央司令部司令麦肯齐30日宣布，最后一架C-17运输机已于美国东部时间30日15时29分（阿富汗当地时间30日23时59分）从喀布尔国际机场起飞，标志着2001年“9·11”恐怖袭击后美军在阿富汗开始的近20年军事行动的结束。

　　最后一批美军离开阿富汗后，塔利班于31日黎明前迅速进驻喀布尔机场。塔利班发言人穆贾希德在机场新闻发布会上表示：“这是具有历史意义的时刻，具有历史意义的日子，我们从一个大国手中解放了我们的国家。”

　　喀布尔正逐步恢复正常的生活。31日上午，一些学生开始前往学校上课，其中包括部分女生。

　　美国虽然已从阿富汗撤军，但其发动的长达20年的阿富汗战争在国际上备受质疑。国际观察人士指出，美军在阿富汗多年的军事行动给这个国家留下破坏和贫困，阿富汗未来发展困难重重。

　　2020年，国际援助占阿富汗国民生产总值的40%之多。随着塔利班重新控制阿富汗，许多国际援助目前停止，阿富汗面临严重的资金短缺问题。

　　联合国安理会30日通过一项关于阿富汗问题的决议，呼吁国际社会加大对阿富汗人道主义援助力度，同时要求不得利用阿富汗领土威胁或打击其他国家、庇护或训练恐怖分子、策划或资助恐怖行为。

　　未来的阿富汗新政府将如何组成是当前国际社会关注的焦点。据伊朗国家电视台30日晚报道，伊朗外长阿米尔-阿卜杜拉希扬表示，阿富汗人有智慧为自己国家的未来做出决定，伊朗支持阿富汗组建一个包容各方的政府。（参与记者：刘品然、邓仙来、尚绪谦、张继业、高文成、王守宝）

(责编：崔越、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部