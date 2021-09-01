新华社北京8月31日电 综合新华社驻外记者报道：在阿富汗首都喀布尔，阿富汗塔利班31日庆祝最后一批美军撤离。然而，面对连年战火留下的满目疮痍，阿富汗未来发展任重道远。

美国中央司令部司令麦肯齐30日宣布，最后一架C-17运输机已于美国东部时间30日15时29分（阿富汗当地时间30日23时59分）从喀布尔国际机场起飞，标志着2001年“9·11”恐怖袭击后美军在阿富汗开始的近20年军事行动的结束。

最后一批美军离开阿富汗后，塔利班于31日黎明前迅速进驻喀布尔机场。塔利班发言人穆贾希德在机场新闻发布会上表示：“这是具有历史意义的时刻，具有历史意义的日子，我们从一个大国手中解放了我们的国家。”

喀布尔正逐步恢复正常的生活。31日上午，一些学生开始前往学校上课，其中包括部分女生。

美国虽然已从阿富汗撤军，但其发动的长达20年的阿富汗战争在国际上备受质疑。国际观察人士指出，美军在阿富汗多年的军事行动给这个国家留下破坏和贫困，阿富汗未来发展困难重重。

2020年，国际援助占阿富汗国民生产总值的40%之多。随着塔利班重新控制阿富汗，许多国际援助目前停止，阿富汗面临严重的资金短缺问题。

联合国安理会30日通过一项关于阿富汗问题的决议，呼吁国际社会加大对阿富汗人道主义援助力度，同时要求不得利用阿富汗领土威胁或打击其他国家、庇护或训练恐怖分子、策划或资助恐怖行为。

未来的阿富汗新政府将如何组成是当前国际社会关注的焦点。据伊朗国家电视台30日晚报道，伊朗外长阿米尔-阿卜杜拉希扬表示，阿富汗人有智慧为自己国家的未来做出决定，伊朗支持阿富汗组建一个包容各方的政府。（参与记者：刘品然、邓仙来、尚绪谦、张继业、高文成、王守宝）

(责编：崔越、刘洁妍)