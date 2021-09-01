新华社华盛顿8月31日电（记者刘品然 邓仙来）美国总统拜登31日在白宫表示，结束阿富汗战争是正确的决定，美国将继续展开反恐行动。最新民调显示，近七成美国民众认为美国未能在阿富汗实现目标。

拜登当天就美国结束阿富汗战争发表讲话说，“美国昨晚结束了20年的阿富汗战争——美国历史上最长的战争”。美国也结束了使用军事行动“重塑别国的时代”。

拜登继续对其从阿富汗撤军的决定进行辩护。他表示，美上届政府去年与阿富汗塔利班达成的协议迫使他只能面对“撤出或（战争）升级”的选择。拜登同时承认，美方有关阿政府在美军撤出后有能力维持一段时间的判断并不准确。

拜登列举了美国在这场战争中付出的代价：2461名美军身亡，逾两万名美军受伤，以及超过两万亿美元的开销。“我拒绝在阿富汗开启另一个10年战争。”

拜登还说，美国10年前已完成阿富汗战争的反恐任务，恐怖主义目前蔓延至其他国家，美国会继续使用“超视距”能力打击包括“伊斯兰国”阿富汗分支在内的恐怖组织。

在25分钟的讲话后，拜登在现场媒体记者的提问呼喊中离场。

美国于2001年10月7日以反恐为名发动阿富汗战争。去年2月，美国政府与塔利班签署协议，承诺今年5月前撤出阿富汗。拜登今年7月表示，美军在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。8月15日，塔利班进入并控制阿富汗首都喀布尔。

阿国内局势的骤变，美方混乱的撤离，以及13名美军8月26日在喀布尔恐袭中身亡，使拜登政府饱受国内舆论和美国盟友的批评。皮尤研究中心31日公布的民调显示，近七成美国民众认为美国未能在阿富汗实现目标。近日，多名共和党籍议员因阿富汗问题要求拜登及其国家安全团队辞职。

当地时间8月30日晚，一架美军运输机载着最后一批美国军人从喀布尔机场起飞。塔利班发言人穆贾希德随后表示：“这是具有历史意义的时刻，具有历史意义的日子，我们从一个大国手中解放了我们的国家。”

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