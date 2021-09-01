人民网华盛顿8月31日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2021年8月31日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊39164999例，死亡639678例。过去24小时，美国新增确诊145924例，新增死亡1101例。

《纽约时报》报道说，过去7天，美国日均新冠住院患者超过10万，这仅次于去年冬天疫情峰值。大量患者涌入使医院不堪重负，将医护人员和资源推向崩溃边缘。美国日均死亡病例超过1000例，这是3月以来首次。过去两个月，全美的住院患者激增500%，特别是美国南部各州，重症监护病床被患者填满。美国部分地区的疫苗接种率低、违反公共卫生措施的广泛政治压力，进一步加剧了危机。

《纽约时报》报道称，除了病床之外，医护人员的短缺也让治疗住院新冠患者的工作变得复杂，连带导致候诊时间延长，以及匆忙或不恰当的接诊。

美国有线电视新闻网报道说，美国有5个州的重症监护病床的剩余容量不到10%，包括亚拉巴马州、佐治亚州、得克萨斯州、佛罗里达州和阿肯色州。佐治亚东北地区医疗中心总裁卡罗尔·伯勒尔说，他们医院的病床已满，正在走廊和会议室增加接诊的空间，“我们的急诊室和紧急救护中心的患者量为疫情以来最高”。

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