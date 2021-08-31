俄罗斯《劳动报》副总编辑米哈伊尔·莫罗佐夫 受访者供图

人民网莫斯科8月30日电 （李明琪）“美国政府并未打算客观地研究病毒起源，一直试图将新冠病毒起源的问题政治化，把一切都归罪于中国”，俄罗斯《劳动报》副总编辑米哈伊尔·莫罗佐夫在接受人民网采访时表示。

莫罗佐夫指出，美方在公布关于新冠疫情起因报告的第三部分中支持病毒从武汉实验室流出的推断等种种行为，表明了美方将病毒起源问题的矛盾直指中国，并蓄意制造反华舆论。他补充道，众所周知，早在2013至2016年间，权威杂志《Nature》曾向社会公开信息，美国学者曾针对新冠病毒进行为数众多的实验，制造出了新的毒株并研究其对人体的感染性。此后，相关学者也表明这一病毒可以在人体细胞中快速增长，任何人将无法预测病毒的传染途径。

莫罗佐夫强调，“美国在全球拥有约200个生物实验室，是新冠病毒研究工作最大的赞助国。不可排除新冠病毒从美国实验室中泄露的可能，或美国使用生物武器并有意识地混淆视听。且美方没有对2019年在美国和欧洲出现的病毒暴发进行研究”。他认为，一开始美国政府就未打算客观地研究病毒起源，而是把一切都归罪于中国。

“尽管有消息称美国学者针对病毒进行的实验失去了国家财政的支持并被暂停，但事实是否确实如此？美方完全有可能将这一所谓的研究工作转移到其遍布全球的200余家生物实验室之中。”莫罗佐夫补充道，美方实际上已经预先设定了病毒追踪调查的结果，并朝着这一方向努力。尽管有大量证据表明，早在全球疫情暴发之前，美国就已出现新冠感染的病例，美国方面却迟迟没有采取任何调查行为，更不要说允许国际专家了解其生物实验室的情况。

莫罗佐夫说道，反观疫情在中国出现后，中国政府快速控制住了国内的病毒发展，还保持了经济增长，并最大程度上保证了自己的合作伙伴也能克服危机。不仅如此，中国还迅速完成了包括疫苗等在内的抗疫物资的生产，并组织向全球各国供应，其中一部分更是无偿捐赠。中国是新冠肺炎疫苗实施计划的参与国，并在这一计划框架内向世界各国提供了超过20亿支疫苗。中国积极交流抗疫经验，并组织国际专家进行学习。

莫罗佐夫强调，中国在帮助和团结其它国家抗击新冠疫情方面贡献良多，与美国试图制造的中国形象大相径庭，中国为全球抗疫事业作出的巨大贡献，是其它任何国家所无法完成的。

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