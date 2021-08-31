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美国完成从阿富汗撤离 拜登说美国结束在阿军事存在

2021年08月31日11:22 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿8月30日电 （记者李志伟）美国总统拜登8月30日发表声明说，美国完成了从阿富汗的撤离任务。他表示：“现在，我们在阿富汗20年的军事存在结束了。”

美国白宫发布声明说，当地时间8月31日下午，拜登还将发表讲话，表明8月31日之后美国将不再延长在阿富汗的军事存在。

美联社评论说，8月30日，美国完成了从阿富汗的撤军，终止了美国历史上最长的战争，军事历史上的一篇就此终结。人们可能会将之铭记为巨大的失败，无法兑现的承诺，以及疯狂的最后退场。最后退出时，至少180名阿富汗人、13名美军士兵死亡。

美国中央司令部司令肯尼思·麦肯齐表示，美国东部时间8月30日下午3时许，美军最后一架撤离飞机从阿富汗喀布尔机场起飞。麦肯齐说：“我宣布我们从阿富汗撤军的任务完成，结束了军事任务，并完成美国公民、第三方国家公民和易受伤害的阿富汗人的撤离。”

与此同时，麦肯齐表示，可能还有数百名美国人仍留在阿富汗，并相信他们也能够离开阿富汗。美国白宫发言人普萨基30日表示，自8月14日以来，美国从阿富汗撤出约6000名美国公民，并确认仍有少数美国公民留在阿富汗。

布朗大学发布的一项研究报告显示，美国在阿富汗20年的战争造成约10万阿富汗军人和平民死亡。美国有线电视新闻网评论说，美国的离开，标志着美国最长的战争“以焦虑、混乱、血腥的方式退场”。

(责编：高歌、常红)

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