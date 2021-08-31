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第四届哥本哈根龙舟文化节举办

2021年08月31日09:35 | 来源：人民网-国际频道
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丹麦龙舟队奋力比赛。人民网 何琳达摄
丹麦龙舟队奋力比赛。人民网 何琳达摄

人民网哥本哈根8月30日电 （何琳达）8月29日，在哥本哈根中国文化中心的支持下，丹麦龙舟节组委会和哥本哈根划艇俱乐部在风光旖旎的哥本哈根市区港口联合举办了“第四届哥本哈根龙舟文化节”。中国文化中心主任张力、丹麦龙舟节组委会主席芬·安德森、哥本哈根划艇俱乐部总经理尼尔斯、《政治报》专栏主编弗莱明等分别代表主办和协办机构致辞。

本届龙舟文化节是历届规模最大的一次，吸引了20多支队伍参加，参赛者包括当地的华裔年轻人，丹麦癌症康复协会人士，还有美人鱼学校派出的教师队伍，以及中医诊所就诊者组成的队伍。大家虽然职业不同、年龄不一，但对赛龙舟这一中国传统文化形式的喜爱是共同的，都希望通过各自团队的团结协作，为包括丹麦在内的欧洲各国抗疫加油鼓劲。

河道中，装扮一新的中国龙舟来回穿梭，两岸人声鼎沸，热闹非凡，吸引了许多附近的丹麦居民站在自家阳台上为比赛呐喊助威。

比赛进行了4个多小时，参赛队员赛出了气势，更体现了团结友爱和集体主义精神。

北欧有谚语“不怕巨浪高，只怕浆不齐”。 在当前战胜世纪疫情的关键时期，各国人民需要的正是中国传统赛龙舟文化所体现出的集体主义精神，只有同舟共济，才能共度难关。

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(责编：高歌、常红)

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