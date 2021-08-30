人民网开罗8月30日电 （记者周輖）由中企承建的沙特拉斯坦努拉项目日前举办优秀员工表彰活动，来自5个国家的20名员工受到表彰。

“我来自东部省胡拜尔市，今年已经是我在中石油管道局工作的第6个年头。”沙特籍优秀员工代表哈桑表示，在中国企业这些年，自己的工作能力得到极大提升，已经从一名技术员升至部门经理，工资也翻了一番。“我非常喜欢在中国企业工作，他们重视对员工的培养，鼓励我们参与项目管理。在这里的每天我都很充实，也很开心。”

“中国企业在项目管理和本土化方面表现卓越和贡献突出，这凝聚了中沙两国企业的共同智慧和努力，也体现了中国‘一带一路’倡议和沙特‘2030愿景’的深度对接。希望双方今后能继续秉承合作共赢的理念，积极拓展合作领域，打造一批中沙友好合作的成功典范。”沙特阿美石油公司（阿美石油）副总裁阿卜杜勒·卡里姆·甘姆迪说。在过去几年，中石油管道局积极践行本地发展理念，遵循本地价值提升计划，大力推进本地采购，累计向当地中小型企业发出数亿美元订单，引导和培育了一批有能力、敢创新的优秀企业；招聘本地员工近2000人，持续提供技能培训，提升业务水平和职业素养，为当地经济快速发展和居民就业显著提升注入力量。

同时，中石油管道局在安全生产、质量控制、本地化运行等各方面表现卓越，在阿美石油众多承包商中名列前茅。在当天的表彰大会上，甘姆迪还代表阿美石油向中石油管道局颁发了“700万安全工时”奖牌。

拉斯坦努拉管道项目位于沙特东部达曼附近，由石油管道局承建，是沙特政府为了满足沙特东部地区城市发展需求，提升能源供应能力，解决老旧管线腐蚀可能造成的原油泄露影响阿拉伯海生态环境而启动的一项战略能源能源工程。项目自2016年开工，累计有中外3000多人参与建设、投入设备1200余台套。目前项目已有多条新建管道投产运营，迄今未造成一起环境污染事件，为当地生态环境保护和地区经济发展作出贡献。

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