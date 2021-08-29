新华社北京8月29日电 专访：百姓福祉的增进是中共治理能力的真实证明——访密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛

新华社记者夏原一

密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛不久前在接受新华社记者视频采访时说，中国共产党全心全意为人民服务，中国人民享受福祉的增进就是中国共产党治理能力的真实证明。

帕努埃洛说，2019年两国建交30周年之际访华，亲眼见证了中国取得的减贫成果和人民生活水平的持续提高。新冠疫情发生后，中国共产党带领中国人民抗击疫情，有效控制疫情，实现复工复产。“在我们眼里，中国共产党始终以人民为中心，为人民谋幸福。”

帕努埃洛称赞密中两国友谊。他表示：“密克罗尼西亚联邦与中国关系紧密，密民族独立解放运动过程中，中国政府和人民在联合国给予有力支持。密政府和人民是中国人民的好朋友。”

“中国俗话说‘人心齐，泰山移’。密方期待同中国扩大合作，共同应对气候变化等重要议题。”他还表示，愿进一步推进两国友谊，加强国际团结协作，共建人类命运共同体。

回忆起两年前的访华，帕努埃洛说，“我们始终感受到中方的尊重和真诚……相互尊重、以诚相待是国际合作的基础。我相信中国共产党发挥的重要积极作用将不断影响世界”。

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