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英媒称美军在阿机场袭击事件中射杀平民 五角大楼发言人说正在调查

2021年08月29日13:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿8月29日电 （记者李志伟）据英国广播公司8月28日报道，阿富汗喀布尔机场炸弹袭击事件的许多目击者说，他们的亲属不是在爆炸中丧生，而是在后来的混战中被枪打死，他们相信是外国士兵所为。

英国广播公司使用记者塞昆德·科尔马尼的视频显示，一名目击者说，他看到一名美国士兵，旁边还有土耳其士兵，“子弹从桥上、还有塔上射过来，从士兵那里射过来”。另一名目击者说，一名叫努尔·穆罕默德的死者被美军开枪打死，“美军开火了，他头上有子弹孔，在耳朵旁边，他身上没有其他的伤口”。

在8月28日举行的美国国防部例行记者会上，有记者提问说，喀布尔机场炸弹袭击事件现场的画面与报道显示，一些阿富汗平民死者可能遭到美国海军陆战队士兵枪击，是否有证据显示美军士兵开枪导致伤亡。美国国防部发言人约翰·柯比表示，尚没有证据，“我们还不能确定，当然我们也不能否认”。他表示，正在对此事进行调查。

半岛电视台报道说，阿富汗首都喀布尔国际机场附近26日发生炸弹袭击已导致至少175人死亡，其中包括13名美军士兵。另据美国有线电视新闻网报道，此次事件还导致至少200人受伤。

(责编：崔译戈、刘慧)

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