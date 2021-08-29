新华社圣保罗8月28日电（记者宫若涵）巴西圣保罗市政府28日发布公报说，从9月1日起，大型活动参与者需出示疫苗接种证明。

根据这一规定，届时超过500人的音乐会、集市、会议和体育赛事的参与者，都需要出示至少接种一剂新冠疫苗的证明。活动参与者可以通过市卫生局“电子健康”手机应用程序出示电子版证明，也可以出示纸质版证明。不遵守这一规定的活动主办方将受到处罚。

巴西里约热内卢市政府27日宣布，从9月1日起，当地居民以及游客进入健身房、电影院、博物馆、展会等公共场所时需要出示疫苗接种证明，但酒吧、餐厅、商场和店铺不在其中。

巴西主流媒体根据各州卫生厅公布的数据联合统计得出，截至28日晚，巴西全国已有128671178人接种了第一剂新冠疫苗，占总人口的60.32%；有60172496人完成了两剂疫苗的接种，或接种了只需注射一剂的新冠疫苗，这些全面接种者占总人口的28.21%。

巴西卫生部28日晚公布的最新数据显示，24小时内新增新冠确诊病例24699例，累计确诊20728605例；新增死亡病例684例，累计死亡579010例；累计治愈19646400例。

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