新华社开罗8月29日电 专访：强劲韧性经受考验 中国经济未来可期——专访开罗大学经济学教授拉沙德·阿卜杜

新华社记者闫婧 李碧念

开罗大学经济学教授拉沙德·阿卜杜日前在开罗接受新华社记者采访时表示，中国经济具有较强的稳定性和韧性，经受住了新冠疫情的冲击和考验，不仅实现正增长，还持续吸引外国投资进入中国。

“资本没有故乡，能够吸引资本和投资者的是经济强劲的表现。”阿卜杜说。他表示，尽管2020年全球出现新冠疫情大流行，但外国资本流入中国的数字仍在增加，这对外国投资者和中国经济来说是双赢，也侧面说明中国防疫举措得力、经济复苏形势乐观。

根据中国商务部的数据，今年前5个月，中国实际使用外国直接投资（FDI）同比增长35.4%，达4810亿元人民币（约合743亿美元），较2019年同期增长30.3%。

阿卜杜表示，尽管受到疫情影响，中国持续推进金融开放，越来越多的外资参与中国境内金融市场，外资投资规模逐步增长，对中国银行业及相关行业都将产生深远影响。

受疫情影响，在全球会展活动大量取消或推迟背景下，中国以有效的疫情防控为保障，以线上云端技术为依托，克服重重困难，举办了中国进出口商品交易会、中国国际服务贸易交易会、中国国际进口博览会、中国国际消费品博览会等国际大型展会，搭建中外商品贸易和服务贸易交流平台。

阿卜杜表示，这些国际展会云集中外客商，大家共话、共商、共谋、共赢，开展国际商贸交流，促进生产要素跨境流动，增进不同国家人民之间的感情，有助于全球分享中国对外开放红利，中国在推动世界经济增长方面取得有目共睹的成绩。

他表示，中国经济对全球经济至关重要，中国抗击疫情、恢复经济增长的经验和能力将对全球经济产生积极而深远的影响。

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