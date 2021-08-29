新华社都柏林8月28日电（记者张琪）由中国驻爱尔兰大使馆、当地侨社和爱尔兰文化部门联合主办的“中国文化路演”户外音乐表演活动28日在爱尔兰首都都柏林和周边地区举行，活动受到当地民众的热烈欢迎。

本次活动共分三场，每场30分钟左右，分别在都柏林的圣安妮公园、爱尔兰现代艺术博物馆以及芬戈郡巴尔布里根小镇举行。

由当地华侨华人组成的表演团队当天乘坐一辆专用移动舞台车，到上述三地给爱尔兰民众送去了久违的中国音乐现场表演。演出内容包括用古筝、竖琴、小提琴和萨克斯管等乐器演奏的《故乡的云》和《卡萨布兰卡》等中外名曲，还有京剧曲目《梨花颂》演唱等。

本次活动严格遵守当地防疫规定，保持社交距离。

据中国驻爱使馆负责文化事务的一等秘书王瓯嘉介绍，此次活动是使馆在疫情形势下探索中爱文化交流新途径的一次尝试，同时也是为了进一步展现爱尔兰华侨华人积极参与当地主流文化活动的良好形象。

本次“中国文化路演”被爱尔兰政府文化部门纳入“移动户外艺术节”的一部分。“移动户外艺术节”是爱尔兰政府文化部门为帮助当地艺术家渡过疫情难关、缓解当地民众在疫情下的精神压力而于去年10月发起的一项全国性文化活动。

(责编：崔译戈、刘叶婷)