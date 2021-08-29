人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

“中国文化路演”户外音乐表演活动在爱尔兰举行

2021年08月29日11:59 | 来源：新华网
小字号

　　新华社都柏林8月28日电（记者张琪）由中国驻爱尔兰大使馆、当地侨社和爱尔兰文化部门联合主办的“中国文化路演”户外音乐表演活动28日在爱尔兰首都都柏林和周边地区举行，活动受到当地民众的热烈欢迎。

　　本次活动共分三场，每场30分钟左右，分别在都柏林的圣安妮公园、爱尔兰现代艺术博物馆以及芬戈郡巴尔布里根小镇举行。

　　由当地华侨华人组成的表演团队当天乘坐一辆专用移动舞台车，到上述三地给爱尔兰民众送去了久违的中国音乐现场表演。演出内容包括用古筝、竖琴、小提琴和萨克斯管等乐器演奏的《故乡的云》和《卡萨布兰卡》等中外名曲，还有京剧曲目《梨花颂》演唱等。

　　本次活动严格遵守当地防疫规定，保持社交距离。

　　据中国驻爱使馆负责文化事务的一等秘书王瓯嘉介绍，此次活动是使馆在疫情形势下探索中爱文化交流新途径的一次尝试，同时也是为了进一步展现爱尔兰华侨华人积极参与当地主流文化活动的良好形象。

　　本次“中国文化路演”被爱尔兰政府文化部门纳入“移动户外艺术节”的一部分。“移动户外艺术节”是爱尔兰政府文化部门为帮助当地艺术家渡过疫情难关、缓解当地民众在疫情下的精神压力而于去年10月发起的一项全国性文化活动。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部