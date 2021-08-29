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驻加纳大使卢坤会见加纳副外长萨庞

2021年08月29日11:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布贾8月28日电 （记者姜宣） 当地时间25日，驻加纳大使卢坤会见加纳副外长萨庞，双方围绕中加关系等深入交换意见。加纳外交部亚太司司长麦克斯韦尔、使馆政务参赞朱憬等会见时在座。

中国驻加纳大使卢坤会见加纳副外长萨庞。中国驻加纳大使馆供图

卢坤首先祝贺萨庞履新加副外长。卢坤表示，中加是好朋友、好伙伴、好兄弟，建交61年来，两国政治互信不断深化，中国多次在联合国等国际场合为包括加纳在内的非洲国家发声。务实合作成果丰硕，中国是加纳最大贸易伙伴国和投资来源国。霍城医科大学二期、詹姆斯敦渔港、加纳外交部配楼等中方援建项目正稳步推进。中方向加纳提供大量抗疫物资等。人文交流深入发展，加纳在华留学生达6500多人，位居非洲第二。中方愿同加方共同努力，加强相互支持，推动两国关系不断迈上新台阶。

萨庞表示，加中传统友好，两国关系正处于历史最好水平。今年7月，阿库福—阿多总统就中国共产党成立100周年向习近平总书记致贺信，热烈祝贺中国共产党团结带领中国人民取得令人瞩目的发展成就，祝愿中国政府和人民在中国共产党领导下再创辉煌。感谢中国政府对加纳经济社会发展和抗击新冠疫情提供的巨大支持和帮助。加方愿同中方一道，加强相互支持，深化务实合作，共同促进世界和平、发展与进步。

(责编：崔译戈、刘慧)

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