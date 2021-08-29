日本政府27日向美国方面抗议，不满驻日美军在没有事先征得日方同意情况下，擅自向下水道排放含有机氟化合物的污水。

日方认为，有机氟化合物对人体健康有害。但美方表示，排放的污水已经过处理，相关物质含量低于日方标准。

冲绳县副知事谢花喜一郎27日与驻日美军高层会面后向媒体记者证实，美方26日已经把大约6.4万升污水排放完毕。按美方说法，这是为避免污水日后意外泄漏。

谢花说，美方承认27日排污未经充分磋商，但说事先已向日方作充分说明，因而没有道歉。

美方上述解释未能让日方满意。日本环境大臣小泉进次郎27日告诉媒体记者：“日美正在磋商处置方法，包括寻找不排放污水而以其他方式处理的替代方案。尽管如此，美方依然单方面作出排污举动，日方对此感到极为遗憾。我们向美方表示强烈抗议。”

共同社报道，冲绳县认为，美方应该以焚烧方式处理污水。

冲绳县政府26日9时5分收到美方电子邮件通知，说驻日美军将从普天间基地向下水道排放处理过的含有机氟化合物污水，“9时30分左右开始”。冲绳县随即通过外务省驻冲绳办公室、防卫省冲绳防卫局要求美方立即叫停排污。

小泉说，冲绳当地民众对美方排污感到十分担忧，环境省将与各部门协作，就妥善处理污水一事再次与美方确认具体细节。

日本防卫大臣岸信夫27日召开记者会，对美方在磋商过程中擅自排污表达不满。

驻日美军向下水道排放污水缘于6月发生在美军基地的污水泄漏事故。由于美军基地几个贮水槽顶盖腐蚀导致雨水混入，水槽中含有机氟化合物的污水溢出。《冲绳时报》报道，当时至多2400升污水通过下水道从基地流出，而且美方在泄漏发生后一天多，才向日方通报。

泄漏事件后，美方7月告知日方，打算在处理后向下水道排放这些污水。美方强调，处理后的污水有机氟化合物浓度低于日本政府标准，能够确保安全。

同样关联污水排放，日本对驻日美军排污和本国政府排放核污染水态度截然不同。在没有同各利益攸关方及国际机构充分协商并达成一致的情况下，日本执意要把福岛第一核电站核污染水排入大海。

日本东京电力公司25日发布排污入海计划，打算通过新建海底隧道将福岛第一核电站核污染水排放至近海，再次招致国内和周边邻国强烈反对。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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