美国政府27日说，美方不急于以任何形式承认阿富汗塔利班政权。美国国务院同日称，塔利班请美方继续向阿富汗派驻外交人员。

白宫发言人珍·普萨基当天回答记者提问时说：“我想说清楚：美国和我们对话过的任何国际伙伴都不着急以任何形式承认（塔利班政权）。”

塔利班15日进入并控制喀布尔，美国及其盟国紧急组织各自公民从喀布尔机场撤离。美军定于8月31日前完成撤离行动。

塔利班要求所有在阿外国部队8月31日前离境，承诺组建一个能得到各方接受的包容性政府，正与阿富汗各方就组建政府协商。

美国总统约瑟夫·拜登20日告诉媒体记者，美方将与其他国家商量，为承认塔利班政权或与其合作设定“严苛条件”。

美国国务院发言人内德·普赖斯27日说，塔利班请美国政府在阿富汗“保持外交存在”。他说，塔利班已承诺提供“安全和保护”，但美国需要得到进一步的保证才会有所决定。

数名不愿公开姓名的美国官员告诉法新社，塔利班希望撤军国家在8月31日完成撤离任务后保持各自使馆开放。这些官员说，美方内部正在讨论是否继续在阿富汗派驻外交人员，可能会在下周初撤军完成前宣布决定。（刘曦）【新华社微特稿】

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