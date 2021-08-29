“有地方出了纰漏。”美军中央司令部司令肯尼思·麦肯齐在阿富汗首都喀布尔国际机场爆炸袭击事件后这样说。一些要求匿名的美国官员27日对媒体说，美方近段时间撤离行动中的种种问题酿成这场遇袭悲剧。

喀布尔机场一处入口26日发生自杀式爆炸袭击，导致至少13名美军和79名阿富汗人死亡。极端组织“伊斯兰国”“认领”这次袭击。据路透社报道，爆炸发生前12小时，美国情报部门已经“几乎确定”机场外即将发生袭击。

既然有关部门已经掌握情报，国务院也已发布安全警告，为何袭击没有被挫败而且造成如此惨重死伤？这是调查人员要弄清楚的问题。

数名不愿公开姓名的美军官员27日告诉路透社，早在美军开始从阿富汗大规模撤人前几周，美国军方就向政府报批撤离人员名单，但政府部门审批手续太慢、一时间难以为大批阿富汗人找到赴美前容身的“第三国”，导致撤离进度迟缓，甚至出现喀布尔机场一度短暂停航6个小时的闹剧。

数以万计阿富汗人围在机场附近，等待审批流程走完后才能被放进机场，经常一等就是几天。社交媒体上先前传出阿富汗人把婴儿隔着铁丝网递给美军士兵的画面。美军不得不加派人手维持秩序，以防人潮涌进机场。

一名不愿公开姓名的美军官员说：“（袭击）本不必发生！他们（美军士兵）本不必死亡。”

一些共和党人抨击总统约瑟夫·拜登对喀布尔机场爆炸袭击负有责任，称拜登政府“放弃”巴格拉姆空军基地，令美方失去一处可以撤离阿富汗的机场。拜登回应称，巴格拉姆空军基地对撤离阿富汗“用处不大”。

目前还有大约5000名美国军人和1500名美国公民没有撤离阿富汗。白宫官员27日说，今后几天将是撤离行动“最危险的阶段”。

美国情报部门说，“伊斯兰国”很有可能在机场附近再次发动袭击。美国官员说，“伊斯兰国”武装人员在美方撤离过程中朝美方飞机射击，虽然没有打中，但他们今后可能使用火箭弹或自杀式袭击者发动更多袭击。（王宏彬）（新华社专特稿）

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