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拜登：未来一两天阿富汗首都可能再次发生恐怖袭击

2021年08月29日09:20 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿8月28日电（记者刘品然）美国总统拜登28日说，美军方评估认为，未来24小时至36小时阿富汗首都喀布尔很有可能再次发生恐怖袭击。

　　拜登当天在与国家安全团队讨论阿富汗局势后发表声明说，喀布尔局势仍然“非常危险”，喀布尔机场存在很高的恐袭威胁。美军指挥官汇报说，喀布尔机场未来24小时至36小时很有可能再次发生恐怖袭击。

　　拜登说，他已要求美国军方采取一切可行措施优先实现部队防护，确保其拥有所有权限、资源和计划保护现场美军。

　　喀布尔机场外26日发生自杀式炸弹袭击事件，造成美军13人死亡、18人受伤，另有至少170名阿富汗平民死亡。美国认为极端组织“伊斯兰国”阿富汗分支实施了此次袭击。

　　美军无人机27日在阿东部楠格哈尔省对“伊斯兰国”阿富汗分支目标实施空袭。美军联合参谋部官员汉克·泰勒28日说，该组织两名高级成员在空袭中死亡，另有一人受伤。

　　连日来，美国和其盟友在喀布尔机场展开大规模人员撤离行动。美国白宫28日上午说，自8月14日以来已有超过11万人撤出。根据美方计划，其撤离行动将于8月31日结束。五角大楼发言人柯比28日说，美军已开始最后阶段撤出。

　　拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月他又表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。8月15日，塔利班进入并控制喀布尔，宣布“阿富汗的战争已经结束”。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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