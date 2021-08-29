新华社北京8月28日电 综合新华社驻外记者报道：美国白宫新闻秘书普萨基27日表示，美方自本月14日以来已从阿富汗撤离约10.5万人，其中包括约5100名美国公民。目前，德国、西班牙、加拿大等国家已宣布结束从阿富汗的撤离行动，英国的撤离行动也进入最后阶段。

阿富汗局势出现重大转变后，随之而来的难民问题给欧洲提出新挑战。作为欧洲门户之一，希腊的边境或面临较大压力。希腊移民和庇护部部长诺蒂斯·米塔拉希27日在议会提及阿富汗最近事态发展时表示，希腊不会像2015年至2019年那样成为非正常移民流入欧洲的门户。

此外，希腊总理米佐塔基斯近日与土耳其总统埃尔多安通电话，两人同意应向距离阿富汗较近的国家提供支持。米佐塔基斯23日对来访的欧洲议会官员表示，希腊正在保护本国也是欧盟的边界。

27日晚，24名阿富汗难民乘机抵达葡萄牙首都里斯本军用机场。葡总统德索萨在机场举行的记者招待会上说，对于那些在困难时期帮助过葡萄牙军人的阿富汗人，葡萄牙有义务在他们面临困境时伸出援助之手。葡国防部长克拉维尼奥说，葡方此次共帮助撤出58名阿富汗人，其中包括为葡军服务的翻译人员，第二批难民将于28日抵达里斯本。

阿富汗首都喀布尔机场外26日发生自杀式炸弹袭击事件，此前美方确认袭击造成美军13人死亡、18人受伤，美国认为“伊斯兰国”阿富汗分支实施了袭击。另据美国媒体援引阿富汗卫生部门官员的话报道说，袭击目前已造成至少170人死亡。

27日，美国中央司令部发言人比尔·厄本在一份简短声明中说，美军无人机当天在阿东部楠格哈尔省对一名“伊斯兰国”阿富汗分支人员实施空袭。初步迹象表明，目标已被打死。（参与记者：于帅帅、赵丹亮）

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