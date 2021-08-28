新华社北京8月28日电 题：美国深深跌落在自挖的泥潭中

新华社记者

美国从阿富汗撤军引发的危机还在持续，引爆的舆论声讨和反思仍在发酵。20年战争、2000多美军阵亡、2万亿军费，以军事手段向他国强推所谓“民主模式”，到头来制造的是阿富汗生灵涂炭，给自身留下的也只有空虚和尴尬。

美国类似损人害己的事情做得还少吗？多年来，自诩“山巅之城”的美国，炮制了一套虚伪的价值理念，并企图向全世界兜售，而其自身所处的窘境却不断自我“打脸”，在自挖的泥潭中越陷越深。

美国标榜自己开放，实则封闭。美方在“美国优先”的口号下大搞单边主义，逆经济全球化潮流将关税武器化，频挥制裁大棒，动辄“脱钩”“断链”，不择手段压制他国发展。美方还囤积疫苗、限制原料出口、输出“政治病毒”，破坏全球抗疫合作。在当下的多极世界里，美方的行径不仅背离开放、合作、共赢的时代精神，破坏市场经济和公平竞争，也在反噬自身，损害民众利益，阻碍科技进步，进一步加剧美国的“信誉赤字”和“信任危机”。

美国标榜自己理性，实则偏激。如今的美国，党争越发激烈、政治更加极化，难以触动利益格局以解决国内种种社会顽疾。抗疫中的反科学言行大行其道、枪支暴力日益严重等种种事实表明，美国社会的偏激趋向越发明显。如此极化的政治和社会生态下，美政客们的决策也越来越自私短视，甩锅推责、转嫁矛盾成为其“理想”的政治选择。特朗普政府时期，美国频频“毁约”“退群”，大搞单边主义。拜登上台执政以来，美国嘴上说维护多边主义，实则延续“唯我独尊”的老路：大搞双重标准，践踏国际规则，破坏国际合作；泛化“国家安全”，滥用“长臂管辖”，打压他国企业和机构。不少美国政策研究者指出，这些做法对美国毫无益处，只会“搬起石头砸自己的脚”。

美国标榜自己民主，实则专制。在美国国内，选举成为富人“独角戏”、结构性种族歧视无力化解、贫富差距越来越大等种种不平等、不公正现象引发广泛不满情绪，“民主”“平等”口号的后面，人们看到的是富人的“专制”，感受到的是“白人至上”。美国还穷兵黩武，频繁对外发动战争，把专制与专横发挥得“淋漓尽致”。冷战结束后，美国凭借其强大军事实力在全球推行霸权主义，四处点燃战火，制造无数人间悲剧。西班牙每日新闻网站指出，从阿富汗局势变化中人们看到，“世界大国为掩饰军事干涉行为而使用的民主和人权面具早已滑落”。

美国在自身制度弊病暴露无遗、深陷内政外交危机之时，依然自诩美式民主是“最佳治理模式”，其傲慢令人瞠目。一些学者和媒体指出，美国居高临下的“教师爷”姿态严重妨碍了美国与中国等国家合作的能力。新加坡学者马凯硕日前在美国《外交政策》杂志文章中说，很少有国家真正愿意加入美国发起的孤立中国或者与中国彻底切断联系的行动，反倒是美国可能会发现“自己已成为孤家寡人”。

美国政府之所以在自挖的泥潭中越陷越深，根本原因是其所作所为偏离正道，对内不能真正践行“人权”“平等”等价值观，对外则违背国际社会人心、逆时代潮流而动，不仅没能担当大国应有的国际责任，反倒生生把自己打造成了国际社会的“麻烦制造者”。

华盛顿的政客们需要明白，封闭、偏激和专制无助于让美国变得更好，只会让“美国优先”变成“美国孤立”，只会让自己在自我炮制、虚构、深掘的价值观“泥潭”中一次次跌落，终至不可自拔。

(责编：胡永秋、杨光宇)