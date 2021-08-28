新华社北京8月28日电 题：如此“溯源”，美方这记耳光打在自己脸上

新华社记者孙楠

27日，美国国家情报总监办公室发布所谓“新冠病毒溯源调查报告”要点，认为目前新冠病毒源自自然界和实验室泄漏的两种可能性都不能排除，同时诬蔑中方阻挠国际调查、拒绝共享信息并指责他国。同日，美国白宫就新冠病毒溯源调查发布声明，称中方阻挠溯源工作的国际调查，缺乏透明度，企图纠集有关伙伴方对中方施压。

此事是美国妄图误导国际舆论、甩锅推责的又一“骚操作”，殊不知，这一记耳光实际上是打在美方自己脸上。

由情报部门而非科学家主导、限时90天完成而非根据实际情况确定进度——可以说，在所谓的调查还未开始的时候，这份报告的结果就早已注定了。

病毒溯源是严肃的科学问题，理应由全球科学家和医学专家合作进行研究，基于事实和证据得出科学结论。美国政府却将此事交给以“撒谎、欺骗、偷窃”闻名的美情报部门，并要求其按时提交“命题作文”，如此滑天下之大稽的操作令人不禁发问：如此政治操弄哪有半点溯源诚意？

美方指责中国“阻挠国际调查”“缺乏透明度”，但实际上，中国在溯源问题上开放、透明的态度有目共睹。中方已两次邀请世卫组织专家来华开展溯源联合研究，专家们去了所有想去的地方，见到了所有希望见到的人。中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告已明确得出“实验室泄漏极不可能”结论，国际科学界对此也有广泛共识。中方还多次表示始终支持并将继续参加科学溯源。对此，美方却视而不见，选择性失明。

美方如此兴致勃勃地要当病毒溯源的“操盘手”，绝不是为了捍卫科学，而是为了服务政治。作为全球疫情最严重、抗疫表现最令人失望的国家，美方急切地想要转移公众对其抗疫失败的指责，试图借溯源甩锅推责，把矛头指向中国，借机打压遏制中国。

但是，国际社会对此看得明明白白。80多个国家以致函世卫组织总干事、发表声明或照会等方式，反对把溯源问题政治化，要求维护中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告。世界上100多个国家和地区300多个政党、社会组织和智库向世卫组织秘书处提交《联合声明》，坚决反对将溯源问题政治化。多国政府和专家学者也多次公开表示应基于科学开展溯源工作，坚决反对将病毒标签化、溯源政治化。

美国是重组病毒研究开展得最早、能力最强的国家，是全球冠状病毒研究的最大资助者和实施方，也是生物实验室安全记录最糟糕的国家。如果美方真的希望公开透明的话，为何不回应外界对美国可能是新冠病毒源头的质疑，为何不邀请世卫专家到北卡罗来纳大学生物实验室和德特里克堡“美国陆军传染病医学研究所”去进行调查？为何不对2019年7月弗吉尼亚州北部出现的不明原因呼吸系统疾病、威斯康星州大规模暴发的“电子烟疾病”进行调查溯源？

当下，病毒频繁变异，全球疫情仍在起伏反复。作为当今世界唯一的超级大国，美方不想着如何有效控制国内疫情、与各国携手战胜世界疫情，而是玩起诬蔑他国、破坏国际合作的老一套，哪有什么大国的样子！这次又炮制出一份所谓溯源报告来指责中国，不过是在其抗疫失败的耻辱史上又添一笔罢了！

(责编：胡永秋、杨光宇)