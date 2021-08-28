新华社北京8月28日电 外交部副部长马朝旭28日就美国情报部门发布溯源调查报告发表谈话。谈话全文如下：

近日，美国情报部门炮制所谓溯源问题调查报告。这份所谓报告是一份彻头彻尾的政治报告、虚假报告，毫无科学性和可信度。美方还发表声明，对中国进行污蔑攻击。中方表示坚决反对，已经向美方提出严正交涉。

我们多次重申，新冠病毒溯源是一个复杂的科学问题，应该也只能由全球科学家合作开展研究。但美国罔顾科学和事实，执迷于政治操弄和情报溯源。他们拿不出任何真凭实据，却一再编造谎言，对中国进行抹黑指责。他们的目的就是借溯源问题向中国“甩锅”推责，散播政治病毒。美国动用情报部门搞溯源，本身就是将溯源问题政治化的铁证。

美方指责中国在溯源问题上不透明、不配合，这完全是睁眼说瞎话。中国高度重视并积极参与全球溯源科学合作，本着科学、开放、透明的原则，先后两次邀请世卫专家来华开展病毒溯源研究。今年初，国际和中国权威专家组成联合专家组，在华进行了为期28天的考察研究，并发布了中国—世卫组织溯源联合研究报告，得出了权威、专业和科学的结论，为全球溯源合作打下良好基础。我们始终支持并将继续积极参加科学溯源，但坚决反对搞政治溯源。

在溯源问题上，不透明、不负责、不合作的恰恰是美国。美方至今拒绝回应国际社会对德特里克堡生物实验室以及美国200多个海外生物实验基地等合理怀疑，试图掩盖真相，逃避责任。美国有责任和义务给全世界一个交代。

美国在溯源问题上搞政治化不得人心，遭到国际社会普遍反对。80多个国家以致函世卫组织总干事、发表声明或照会等方式，反对把溯源问题政治化，要求维护中国—世卫组织联合研究报告。100多个国家和地区的300多个政党、社会组织和智库向世卫组织秘书处提交反对溯源政治化的联合声明。中国超过2500万网民联署公开信，要求调查美国德特里克堡基地。这些都反映了人们的正义呼声。

得道多助，失道寡助。我们再次正告美方，搞政治溯源没有出路，立即停止毒化国际溯源合作氛围、破坏全球团结抗疫的行径，回到科学溯源、合作抗疫的正路上来。

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