美国纽约州新任州长凯茜·霍楚尔24日上任当天发布疫情数据，这个州新冠死亡人数比前任州长安德鲁·科莫23日发布的数字多了近1.2万人。

科莫被指瞒报养老院新冠死亡人数，霍楚尔25日承诺提高政府透明度。

【前州长瞒报数据？】

霍楚尔办公室24日晚在每日更新的疫情报告中说，根据美国疾病控制和预防中心收到的死亡证明数据，纽约州迄今5.54万人死于新冠病毒。而科莫在23日离任当天通报，纽约州死于新冠人数为4.34万人。

霍楚尔25日告诉全国公共广播电台：“我们正在使用疾控中心数据……因此，我们没机会掩盖这项数字，我也不想掩盖。”

她解释，更新的数据包括纽约州任何地方的确认或疑似新冠死亡病例。“人们应该知悉这两种情况。”

按路透社说法，科莫发布的新冠死亡病例数据不全，仅涵盖确诊死亡病例，且不包括在家中和其他地方病亡的人数。

根据纽约州总检察长1月公布的调查报告，科莫此前发布的数据中，纽约州养老院新冠死亡人数漏报率高达50%。

科莫2月承认，他的办公室不应向纽约州议员、公众和媒体隐瞒纽约州养老院新冠死亡病例数据，但是并未为此道歉。

美国暴发新冠疫情后，纽约州疫情一度非常严重。疫情高峰期时，纽约州日均新冠死亡人数达800人。

科莫因每天面向媒体和公众作疫情简报，一时成为“明星州长”。他近日因涉嫌性骚扰丑闻被迫辞职，但坚称没有不当行为。

【新州长承诺透明】

民主党人霍楚尔此前任纽约州副州长，24日成为纽约州首名女州长。她25日对微软-全国广播公司称，她领导的州政府将有“透明度”。

共和党籍纽约州参议员苏珊·塞里诺说，霍楚尔发布“新数据”的做法是“在透明度方面迈出的可喜一步”，纽约州应当调查养老院内新冠应对情况。

她说：“为重建公众信任，任何参与操纵或隐瞒相关数据的人不得在州政府任职。”

共和党和民主党一些州议会议员25日敦促霍楚尔解雇纽约州卫生专员霍华德·朱克，称朱克“在疫情最严重时候，协助州长美化其形象”。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的数据，截至25日，纽约州新冠确诊病例超过224万例。路透社统计数据显示，在美国各州中，纽约州新冠死亡人数居第三高，仅次于加利福尼亚州和得克萨斯州。（刘曦）（新华社专特稿）

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