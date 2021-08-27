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疫苗混入异物　日本停用163万剂莫德纳疫苗

2021年08月27日08:31 | 来源：新华网
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　　日本厚生劳动省26日说，鉴于多个疫苗接种中心报告在未使用的莫德纳疫苗内发现异物，日本政府决定暂停使用163万剂莫德纳疫苗。

　　日本广播公司以厚生劳动省为消息源报道，本月16日以来，位于东京都、埼玉县、茨城县、爱知县和岐阜县的8处新冠疫苗大型接种中心在39支尚未使用的莫德纳疫苗药瓶内发现异物。

　　路透社援引日本媒体报道，被发现的异物为粒状。

　　莫德纳疫苗由美国药企莫德纳公司研制，在日本的销售由日本药企武田药品工业公司负责。厚生劳动省25日收到武田公司关于疫苗异物的报告，决定自26日起暂停使用163万剂莫德纳疫苗。这些疫苗来自西班牙一家工厂的同一条生产线，涉及3个批次，已经分发至日本863个疫苗接种点。

　　按照日本媒体说法，在163万剂疫苗中，问题疫苗所在批次共计56.5万剂。但为谨慎起见，与这一批次相近的两个批次疫苗也暂停使用。

　　厚生劳动省说，迄今尚未收到相关疫苗损害接种者健康的报告。

　　武田药品工业公司说，它正委托莫德纳公司展开紧急调查，目前尚无法确定异物是什么。另外，疫苗接种证上有疫苗生产日期、产地和批号等信息，接种者可据此查询自己接种的疫苗是否可能存在问题。

　　日本政府数据显示，莫德纳疫苗自5月在日本获得紧急使用授权以来，已面向12岁及以上人群接种超过1000万剂。日本政府已与莫德纳公司签订合同，以期9月底前收到5000万剂疫苗。（王鑫方）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、徐祥丽)

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