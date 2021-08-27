美国儿科学会和儿童医院协会最新报告显示，全美儿童新冠确诊病例过去一个月增加了三倍多。卫生官员担心，儿童染疫状况在冬季会更糟糕，因为眼下变异新冠病毒德尔塔毒株肆虐，部分儿童暂时无法接种新冠疫苗，开学返校后可能不戴口罩。

美国有线电视新闻网25日援引这份报告报道，美国7月底那一周大概新增3.8万例儿童新冠病例，而截至8月19日的一周，新增儿童病例超过18万例。

“病毒侵袭所有这些没有接种疫苗的儿童，”医疗分析师乔纳森·莱纳说，“他们真的是活靶子。”

莱纳认为，儿童没有疫苗保护，因而学校强制戴口罩相当重要。

美国12岁以下儿童暂不符合新冠疫苗接种条件。按照莱纳的说法，即便在那些符合接种条件的青少年中，接种率也不高。

德尔塔毒株传染性更强，冬季气候干冷更有利于病毒传播。美国食品和药物管理局疫苗顾问委员会成员保罗·奥菲特认为，这种情况下，儿童作为易感群体一同坐在教室里，不利于疫情防控。

美国疾病控制和预防中心数据显示，48.3%的美国人未完成新冠疫苗全程接种。眼下，美国日均新增病例已攀升至15万例以上。

美国药管局23日完全批准辉瑞制药与德国生物新技术公司联合研发疫苗的使用授权。这是第一款在美正式获批的新冠疫苗，用于16岁以上人群接种。

辉瑞疫苗可继续在紧急使用授权下使用，包括用于12岁至15岁人群接种。5岁至11岁儿童正在等待药管局扩大这款疫苗的紧急使用授权范围。

美国军医局长维韦克·默西说，这一授权工作恐怕得到今年年底才能完成。奥菲特说：“我们已尽可能加快进度，但大规模疫苗试验不容易那么快。”（陈丹）（新华社专特稿）

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