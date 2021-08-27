人民网北京8月26日电 （记者刘融）8月26日，第九届中韩公共外交论坛以线上线下相结合方式在北京国际俱乐部仙鹤厅举行。中国外交部新闻司司长华春莹、中国公共外交协会会长吴海龙、韩国国立外交院外交安保研究所所长吴姈姝、韩国国际交流财团理事长李根出席开幕式并先后致辞，中国公共外交协会副会长罗林泉及前中国驻韩国大使邱国洪、韩国外交部公共文化外交局局长坚种晧等两国政府官员、专家学者、企业家及媒体等各界人士参加，重点围绕“中韩友好关系之过去、现在与未来”进行深入交流。

华春莹表示，中韩是近邻，友好交往源远流长。在两国元首战略引领下，中韩关系深入发展，各领域交流合作取得丰硕成果。中韩同属东亚文化圈，两国人民往来密切，中韩友好深入人心。特别是疫情以来，中韩政治沟通不掉线，务实合作不打烊，人文交流不停歇。明年即将迎来中韩建交30周年，双方应加强公共外交合作，推动中韩关系持续深入发展。一是要以两国元首重要共识为指引，为增进两国友好合作注入更多“正能量”。二是深化务实合作，使两国人民感受到更多合作的快乐、收获更多合作的果实。三是借助北京冬奥会和2024年韩国冬青奥会契机，密切合作，诠释“更快、更高、更强、更团结”的奥运精神。四是加强两国民众特别是青少年之间的交流往来，真诚沟通，增进了解，促进“人缘相亲”。

吴海龙表示，非常高兴能再次和来自中韩各领域的嘉宾在线上相会，就两国关系之过去、现在与未来进行探讨与交流。中韩公共外交论坛为促进两国在经贸、文化、媒体、青年等公共外交领域交流合作，增进两国人民相互理解，提供了重要平台，发挥了积极作用，取得了丰硕成果。上届论坛，我们一起就后疫情时代中韩关系如何发展进行了深入讨论，提出了很多建议，达成了很多共识。现在疫情还没有结束，两国仍需不断推动联合抗疫，继续促进经济合作和人文交流，特别是两国青年间的对话和交流。希望各位与会嘉宾充分交流，增进理解、增进互信、增进友谊，为两国关系的长远发展奠定深厚的基础。

吴姈姝表示，韩中自1992年建交以来，两国关系突飞猛进，已经成为战略合作伙伴。虽然新冠肺炎疫情使面对面交流变得困难，但韩中两国仍然保持密切交流，青少年交流和企业活动持续进行。国之交在于民相亲，两国人民的友好往来将成为两国关系的坚实支柱，而两国青年人将成为引领未来韩中关系的主角。今天的论坛主题涵盖青年和企业活动、韩中经济合作与社会责任，期待本次活动能够增进共识，促进两国人民“断金之交”。

李根表示，在全球疫情肆虐的背景下，我们能如约举办论坛难能可贵。韩中两国是友好邻邦，也是重要的战略合作伙伴，面对疫情，两国以坚强的互信为后盾，展现出“雨后地更坚”的情谊。站在新的历史节点上，我们应该勾勒两国合作的新蓝图，使两国关系的彩虹更加绚丽夺目。韩国国际交流财团也将一如既往积极办好两国间人文学术交流项目，致力于促进未来双边关系发展。

开幕式后，“中韩文化与人员交流的足迹与前景”“增进中韩青年交流、确保未来发展动力”“通过两国企业的社会贡献活动夯实中韩友好根基”三场分论坛依次举办。

分论坛结束后，罗林泉和坚种晧先后作总结发言。罗林泉表示，本次论坛形成了继续深化发展“中韩命运共同体”、继续加强两国务实合作、继续推动人文领域交流合作等诸多共识，并特别提到增进两国青年交流，提升他们的相互认知和好感度，使他们能继承两国友好传统，为未来中韩关系发展贡献力量。期待各位加倍努力，在公共外交领域为两国关系进一步发展作出更大贡献。坚种晧表示，本次论坛聚焦过去30年的合作经验，共同谋划未来。我们要以今天的讨论内容为基础，促进两国青年增进共识、形成纽带，从而使两国友好关系地久天长。

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