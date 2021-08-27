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美国多项疫情数据攀升 社会对立加剧

2021年08月27日08:05 | 来源：央视新闻客户端
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　　目前，美国累计新冠肺炎确诊病例已超过3821万，累计死亡超过63.2万。住院病例等多项关键数字不断冲高，医疗资源更加紧张。然而就在疫情如此严峻的情况下，美国多地还出现反对接种疫苗、反对戴口罩的抗议活动，社会对立加剧。

　　据美国广播公司25日援引美国联邦相关机构公布的数据报道说，当前全美新冠肺炎住院病例超过10万例。其中29岁以下患者住院率达到新高。目前，美国儿童住院人数与7月4日相比增加了5倍。此外，过去六周，日均儿童死亡病例也增加了高达281%。

　　由于新增病例居高不下，多地医疗资源紧张，医务人员疲惫不堪。美国至少8个州重症监护床位使用率超过90%，其中阿肯色州重症监护床位用尽。

　　某地重症监护室护士：护士们真的是身心俱疲，不知道能否挺到下一个周期。

　　然而，由于美国疫情防控长期遭政治化，即便疫情严重，美国社会围绕戴口罩、打疫苗等基本的防疫措施的对立情绪仍然十分严重。25日，在纽约，部分教师和学校员工举行抗议活动，反对疫苗注射相关政策。在得州等地，也不断有学生家长因为要不要给孩子戴口罩发生争执。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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