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蒙古国累计新冠确诊病例超20万例

2021年08月27日08:03 | 来源：新华网
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　　新华社乌兰巴托8月26日电（记者阿斯钢　苏力雅）据蒙古国卫生部26日发布的数据，该国过去24小时新增新冠确诊病例2467例，累计确诊超过20万例，达到201741例。

　　数据显示，蒙古国自8月中旬以来单日新增新冠确诊病例居高不下，疫情在各省份蔓延迅速，疫情最严重的仍是首都乌兰巴托。据蒙古国医学专家预测，受变异新冠病毒德尔塔毒株传播等因素影响，该国9月中旬有可能出现又一波疫情高峰，超过40%的新增确诊病例可能为德尔塔毒株感染病例。目前，9个省和乌兰巴托市已报告德尔塔毒株感染病例。

　　据报道，蒙古国正在研究全面启动第三剂新冠疫苗接种工作。蒙卫生部长恩赫包勒德日前说，根据世界卫生组织建议，蒙古国已为1.4万多名抗疫一线的工作人员接种第三剂疫苗。迄今为止，该国约330万人口中的68.6%已接种至少一剂新冠疫苗，63.7%已完成两剂疫苗接种。

　　蒙古国于2020年11月6日报告首例本土新冠确诊病例。疫情暴发以来，该国采取分时段戒严、分地域划定不同级别警戒状态、限制部分行业运营等多种防疫措施。蒙古国政府本月25日决定，将目前实施的全国高度警戒状态延长至12月31日。除成吉思汗国际机场外，其他口岸在今年年底前禁止游客通行。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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