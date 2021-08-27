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日本新冠疫情继续恶化 百万剂莫德纳疫苗被停用

2021年08月27日08:02 | 来源：新华网
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　　新华社东京8月26日电（记者姜俏梅）日本新冠疫情持续严峻态势，而部分新冠疫苗却出现了问题。日本厚生劳动省26日说，鉴于多个疫苗接种点报告在未使用的莫德纳疫苗内发现异物，政府决定暂停使用163万剂该疫苗。

　　据日媒报道，本月16日以来，东京都等地有8个新冠疫苗接种点在尚未使用的莫德纳疫苗药瓶内发现粒状异物。莫德纳疫苗由美国药企莫德纳公司研制，发现混入异物的疫苗来自西班牙的一家工厂。日本厚生劳动省26日要求全国863个疫苗接种点暂停使用同时期同一条生产线生产的3个批次总计163万剂莫德纳疫苗。

　　据悉，混入的异物能对磁铁发生反应，初步判断是金属颗粒，厚生劳动省推测异物系生产过程中混入，正紧急调查混入的原因等。厚生劳动省还表示，将尽快提供替代疫苗，以免严重影响疫苗接种进度。

　　据日本广播协会统计，截至26日20时（北京时间19时），日本当天新增新冠确诊病例24976例，累计确诊1393078例；新增死亡病例52例，累计死亡15809例。

　　日本首相菅义伟25日宣布，北海道、宫城县、爱知县等8地将从27日起进入紧急状态。届时，日本全国47个都道府县中将有21地处于紧急状态。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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