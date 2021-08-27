新华社华盛顿8月26日电（记者刘品然 邓仙来）美国中央司令部司令肯尼思·麦肯齐26日说，当天早些时候阿富汗首都喀布尔国际机场附近发生两起自杀式炸弹袭击事件，造成美军12人死亡、15人受伤，另有多名阿富汗平民伤亡。

麦肯齐26日下午在五角大楼记者会上说，两名据信来自极端组织“伊斯兰国”的自杀式袭击者当天先后在喀布尔机场阿贝门附近以及不远处的男爵酒店引爆炸弹。在阿贝门附近发生爆炸后，多名“伊斯兰国”武装分子向军方和平民开火。

麦肯齐表示，目前还存在其他针对喀布尔机场的袭击威胁，但美方从阿富汗撤离的行动仍将继续，美军将采取一切措施避免再次发生此类袭击事件。

阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德26日说，喀布尔机场外发生两起爆炸，造成13至20人死亡、52人受伤。另据阿富汗卫生官员说，两起爆炸造成至少60名阿富汗人死亡、约140人受伤。

据报道，“伊斯兰国”当天发表声明，宣称在喀布尔机场外实施了自杀式炸弹袭击。

美国总统拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月他又表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。8月15日，塔利班进入并控制喀布尔，宣布“阿富汗的战争已经结束”。

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