本报北京8月26日电 （记者任皓宇）外交部发言人汪文斌26日表示，中方要求调查美国德特里克堡基地和北卡罗来纳大学，是为了排除美方政治溯源的干扰，为科学溯源创造有利条件。如果美方拒不接受，就进一步暴露美方将新冠病毒溯源政治化的真实面目。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，日前，世卫组织卫生紧急项目执行主任瑞安在回答记者提问时表示，所有关于病毒起源的假设都仍在讨论中。中国要求调查美国德特里克堡是“矛盾的”，因为北京强烈反对实验室泄漏论。中方对此有何回应？

汪文斌说，中方要求是合理的，也是正当的，并不存在什么矛盾。在溯源问题上，中国和世卫组织专家已经得出病毒从武汉实验室泄漏极不可能的结论，世界上绝大多数科学家，包括美国科学家在内都认为没有任何证据支持实验室泄漏论。是美方不接受这个科学结论，一口咬定病毒是从武汉实验室泄漏的，武汉病毒研究所已两次接待世卫组织专家，而美国德特里克堡基地和北卡罗来纳大学在冠状病毒研究方面有着悠久历史和糟糕的安全记录。如果美方坚持实验室泄漏的说法，那就理应开放德特里克堡让国际社会去调查。同样道理，如果世卫组织秘书处坚持认为不能排除实验室泄漏可能，那么世卫组织就应当去美国德特里克堡进行调查。

“遗憾的是，我们迄今仍未听到世卫组织秘书处有这样的打算或计划。我们已向世卫组织秘书处递交了2500万中国网民要求调查德特里克堡的联署信，也没有得到世卫组织秘书处的回应。”他说。

“中方要求调查美国德特里克堡基地和北卡罗来纳大学，就是要用事实告诉人们，美方所称的实验室泄漏论到底可信不可信、存在不存在，也是为了排除美方政治溯源的干扰，为科学溯源创造有利条件。如果美方拒不接受的话，就进一步暴露美方将溯源政治化的真实面目。”汪文斌说。

《 人民日报 》（ 2021年08月27日 16 版）

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