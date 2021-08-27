美国应真正从强推“民主改造”的失败中吸取教训。如果美国继续在输出美式民主的死胡同莽撞前行，其在阿富汗遭遇的失败不会是最后一次

“美国持续20年试图将西方民主模式强加于阿富汗的努力宣告失败。”连日来，在美国各界对阿富汗政策的反思中，这种声音尤为响亮。当长达20年的阿富汗战争走到尽头之际，人们更加清楚地看到，美国声称要为阿富汗植入的美式民主不过是一座空中楼阁，美国强推“民主改造”不符合实际，最终只会自食恶果。

美国政治精英曾就“民主改造”阿富汗发出诸多“豪言壮语”，如今这些话只会让他们自己尴尬。20年前，发动阿富汗战争的美国前总统小布什直言：“我们在帮助阿富汗人民建立一个自由社会方面有战略利益”。在回应美国国会有关是否在阿富汗进行“国家重建”的质询时，美军中央司令部前负责人彼得雷乌斯回答：“我们的确是”。《华盛顿邮报》在采访大量美国外交官、军事官员和援助人员后指出，“华盛顿愚蠢地试图按照自己的形象重塑阿富汗”，想要把一个美式的“民主制度和自由市场经济”强加给阿富汗。20年后，美国“民主改造”计划失败已成定局，美领导人又堂而皇之地以所谓“美在阿政策目标不是重建”为自己开脱，将美国输出美式民主的虚伪与不负责任暴露得更加彻底。

美国试图在阿富汗移植美式民主，但其自始至终搭建的是毫无现实根基的海市蜃楼。在政治架构方面，美国妄图打造一个“第三世界版的华盛顿”，完全无视这种政治安排与阿富汗历史文化和国情毫不相符。在社会治理方面，据美国媒体报道，美军顾问“通过观看电视节目来学习如何在阿富汗开展警务工作”，民政团队“通过幻灯片演示文稿被大规模组建出来”，在落实项目时完全不顾当地情况。在经济政策方面，美国官员承认，能够帮助阿富汗逐步摆脱贫困的经济政策，如适当的价格管控和政府补贴等，从来没有被他们考虑在内，因为这些措施与资本主义不相容。美国广播公司的报道一针见血地指出，从本质上讲，美国政府一直试图将阿富汗强行塞进一个它无法适合的盒子里。

据美国媒体测算，20年来美国为重建阿富汗拿出的资金，经通胀调整后，甚至比二战后的“马歇尔计划”还要多。投入如此巨大，却难以避免失败，这一苦涩现实无疑是对美式霸权的莫大反讽。“我们对阿富汗缺乏根本的了解”“最糟糕的事情就是把一个国家的经验直接应用到另一个国家”……许多参与阿富汗“重建”的美国官员认为，美国向阿富汗输出民主失败，归咎于傲慢自大和自欺欺人。

历史早已反复证明，把外来模式生搬硬套到历史文化和国情截然不同的国家，必然要遭遇水土不服，最终难以立足。在这方面，美国的教训非常多。然而，美国政客至今无法摆脱输出美式民主的冲动。他们有一种自以为是的“文明优越感”，将民主视为美国的“专利”。他们以为打着“民主”的旗号，就可以任意践踏国际规则，干涉他国内政，甚至发动战争，达到维护美国霸权的目的。正是这样的心理，让美国一次又一次重复自己的错误。

民主没有固定模式，更不能先入为主、越俎代庖。美国应真正从强推“民主改造”的失败中吸取教训。如果美国继续在输出美式民主的死胡同莽撞前行，其在阿富汗遭遇的失败不会是最后一次。

《 人民日报 》（ 2021年08月27日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)