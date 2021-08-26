记者从侵华日军第七三一部队罪证陈列馆了解到，二战结束后，美国为搜集侵华日军第七三一部队（以下简称731部队）细菌战有关情况，先后派出四组人员去日本，牵头人均来自德特里克堡基地，最终攫取了活人实验、细菌实验、细菌战等方面的数据资料。

这是在侵华日军第七三一部队罪证陈列馆中展出的731部队罪证文物。新华社记者 张涛 摄

侵华日军第七三一部队罪证陈列馆馆长金成民说，美军在二战结束之前，已经知道日本在中国湖南和浙江等地实施了细菌战，二战之后美军便将此作为秘密情报对外免予披露，试图通过各种渠道了解日本进行细菌战及各种实验的相关情况。

1945年9月和10月，时任德特里克堡基地细菌战专家莫瑞·桑德斯中校前去东京，先后问讯了731部队重要成员内藤良一、金子顺一、增田知贞等人，但没找到731部队首任部队长、细菌战罪魁祸首石井四郎。1945年11月，桑德斯完成《日本科技情报调查报告·细菌战》。

侵华日军第七三一部队罪证陈列馆研究员杨彦君说，桑德斯掌握了731部队的一些基本情况，美军在这些信息的基础上，开始频繁对731部队细菌战、活人实验、细菌武器研究等内容进行全面调查，开启了美军调查日本细菌战的秘密行动。

桑德斯回美国后，美国派德特里克堡基地兽医中校、精通细菌战研究的阿尔沃·汤普森继续调查731部队。1946年2月，汤普森问讯了731部队的核心人物石井四郎、北野政次等，对石井四郎的问讯是在其家中。汤普森了解到731部队细菌战、活人实验数据资料等内容，1946年5月，完成《关于日本细菌武器的报告》。

这是在侵华日军第七三一部队罪证陈列馆中展出的731部队罪证文物。新华社记者 张涛 摄

1947年4月，美国派德特里克堡基地植物实验部主任诺伯特·费尔博士前往东京继续调查731部队，6月完成《日本细菌战活动最新资料概要》。费尔毕业于美国芝加哥大学，以微生物学、传染病学为主要研究内容。

据专家介绍，费尔在向731部队成员承诺“审问只是要获得实验研究的科学技术知识，与起诉战犯无关”的前提下，获得了较之前调查更为丰富的细菌战资料，比如731部队使用炭疽、鼠疫、伤寒、痢疾、霍乱和马鼻疽进行活人实验所取得的数据等。

费尔在对其所攫取的细菌战资料给出评价：“目前所得的资料，德特里克堡的专家们会非常感兴趣，这些资料对我们的细菌战研究计划具有重要价值。”

1947年10月，时任德特里克堡基地基础科主任埃德温·希尔等人前往日本调查细菌战，问讯了石井四郎、北野政次等20多名731部队重要成员，撰写了《细菌战调查的总结报告》。报告明确提到美国为得到这些细菌战数据资料支付了25万日元。

希尔完成调查之后，美日交易接近尾声，美国最终攫取731部队在侵华期间进行的细菌战、活人实验、细菌武器研究等方面的数据资料，并加以利用。

(责编：胡永秋、杨光宇)