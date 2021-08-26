关于新冠病毒溯源的问题，国际舆论场上的声音正在呈现出极为撕裂的状态，一个科学问题已经演变成了一场“政治辩论”。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安多次表示，所有成员国之间有广泛共识，新冠溯源研究应“去政治化”。48国常驻日内瓦代表于7月15日致函世卫组织总干事谭德塞，欢迎世卫组织发布的中国—世卫组织联合研究报告，强调病毒溯源要靠科学家在全球范围内进行考察研究。

然而，一些西方政客和媒体却反复炒作新冠病毒“实验室泄漏论”，在病毒溯源问题上搞“有罪推定”。国际科学家们频繁在英国《柳叶刀》、美国《细胞》等专业医学杂志上发表文章，对相关言论予以驳斥，反对美国对新冠病毒起源进行毫无根据的猜测。

美国总统拜登今年5月26日下令，让美情报部门“加大力度”调查新冠病毒源头，并于90天内提交调查报告。如今期限将至，白宫发言人普萨基没有对调查报告的所谓“非保密版本”面世时间给出确切回复。中国外交部发言人汪文斌8月25日直言，“由情报机构去搞病毒溯源本身就是反科学的”。

谁是反科学反常识、借病毒溯源搞政治操弄的全球抗疫破坏者，一目了然。美国对本国早期病例数据和应该邀请世卫组织专家调查德特里克堡以及美在海外的200多个生物实验室的重重疑云避而不谈，好似一个“永远无法被叫醒的装睡的人”。抹黑他国或许能暂时转移美国国内的矛盾压力，但却无法自证清白。

“科学家是唯一能够明确提出（新冠病毒起源）具体模型的人”“应该在科学氛围里讨论分歧，而不应在分歧出现时立即转向‘阴谋论’”。8月18日，中国独立国际智库经士智库和清华大学战略安全研究中心中国论坛，组织中外十余位公共卫生、病毒学、流行病学领域的科学家，举办了一场“疫情溯源国际专家对话会”。中青报·中青网记者全程旁听了持续约3个小时的线上讨论之后感受到，呼吁疫情溯源回到科学轨道，是国际科学家们一致认为的溯源调查正确路径。

芝加哥大学进化生物学教授、台湾“中研院”院士吴仲义表示，“新冠病毒非常适应人类，而要让一个东西变得如此适应人体条件，必定是一个漫长又乏味的过程”。他的推论是，在新冠肺炎疫情暴发前，相关病毒就已经在野生动物和人群中经历了反复的互相感染，并在这个过程中逐步积累了适应人体的突变。也正因为如此，吴仲义认为不应过早地对新冠病毒起源下结论。他说，“政客对（病毒）溯源总是言之凿凿，但科学家应该更加谨慎”。

哈佛大学流行病学家埃里克·费格丁指出，此次新冠肺炎疫情数据分布广泛。在此背景下，对相关数据进行选择性报道，或者从一个特定角度进行炒作和宣传，导致国际舆论场产生了一些“异端邪说”，“这些是非常难以令人信服的、狭隘的叙述”。

“实验室泄漏论”和“新冠病毒起源于武汉”的说法，在这场论坛上受到了科学家们的广泛批驳。其中，美国国家科学院国际成员、西班牙国家生物技术中心 CSIC 研究教授和冠状病毒组主任路易斯·恩朱内斯，援引澳大利亚悉尼大学玛丽·巴希尔传染病和生物安全研究所的爱德华·霍尔姆斯等科学家预印于7月、8月20日正式上线的一篇最新综述表示，“目前没有证据表明新冠病毒起源自实验室，没有证据表明任何早期新冠肺炎病例与武汉病毒研究所有任何联系。”德国明斯特法医遗传学研究所所长彼得·福斯特也通过模型演示说明，“武汉是新冠病毒源头”的假说并无足够的科学数据支撑。

在不做猜测、尊重科学的前提下，必须强调的是，一再鼓噪“实验室泄漏论”的美国，恰恰是生物实验室安全记录最糟糕的国家。但至今为止，美国并未对接受来自世卫组织和科学界的调查作出任何有效回应。

本报北京8月25日电

(责编：胡永秋、杨光宇)