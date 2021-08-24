人民网东京8月24日电（记者 岳林炜 刘军国 孙龙飞）23日下午，驻日本大使孔铉佑与参加东京残奥会的中国体育代表团团长张海迪、执行团长周长奎以及运动员代表、残奥冠军卢冬、张丽等视频连线。

孔铉佑大使代表中国驻日本大使馆和全体在日中国同胞热烈欢迎中国残奥代表团。他表示本届残奥会是在疫情下和紧急状态下举办的一届闭环的、无观众的、特殊的残奥会，残奥期间的疫情形势甚至超过了刚刚结束的奥运会，主办方和参赛者都面临更加巨大挑战。中国驻日本大使馆将全力为我代表团的政治安全、比赛安全、人身安全、健康安全保驾护航。我残奥成绩居世界领先地位，期待我体育健儿在本届残奥会上做好安全防护，奋勇拼搏，为国争光，也在残奥的大舞台上，向世界展示中国残疾人自尊、自信、自强、自立的良好形象，展示新时代中国发展的崭新风貌。

中国残联主席、中国残奥委会主席、东京残奥会中国体育代表团团长张海迪表示，在以习近平同志为核心的党中央的关怀下，中国残疾人事业不断进步，生活水平和参与社会的程度都有了很大提高，康复、教育、就业，文化、体育等方面得到更多保障。党和国家对此次中国残奥代表团出征东京高度重视，虽然赛事的延期以及疫情的加剧为参赛提出了更高的要求，但我们将坚决克服一切困难，全力做好各项参赛工作。中国残疾人体育代表团已经连续四次蝉联残奥会金牌榜和奖牌榜第一，本届残奥会上，我们也将奋勇拼搏，取得佳绩，展示中国残疾人运动员和中华儿女自强不息的精神风貌。

中国残联党组书记、副主席、理事长周长奎表示，东京残奥会是在我国两个一百年奋斗目标历史交汇期的重要节点的一场重大赛事，也是残疾人事业“十四五”起好步、开好局的关键战役。残奥代表团深感使命光荣、责任重大。面对疫情，代表团专门成立了疫情防控工作组，全面负责和保障疫情防控工作；赛场上，代表团将以出色的表现充分展现新时代中国残疾人体育健儿“使命在肩、奋斗有我”的风采，实现运动成绩和精神文明双丰收的参赛目标。

运动员代表、残奥冠军卢冬和张丽代表出征东京残奥的体育健儿表示，体育不仅使我们康复健身，也使我们更加勇敢地融入社会。我们一定超越自我、奋力拼搏、不辱使命，为国争光。

驻日使馆杨宇公使、施泳公使参加上述活动。

(责编：袁勃、牛镛)