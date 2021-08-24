新华社日内瓦8月24日电 专访：美国普拉姆岛生物实验室应当接受调查——访美教授卡尔·格罗斯曼

新华社记者陈俊侠 徐驰

美国纽约州立大学旧韦斯特伯里分校新闻学教授、资深调查记者卡尔·格罗斯曼日前在接受新华社记者专访时表示，美国的普拉姆岛生物实验室“动物疾病中心”应当接受调查。他说，美国德特里克堡生物实验室曾批准纳粹生物武器专家在美国普拉姆岛建立生物实验室，该实验室涉嫌曾在其他国家制造饥荒，此外还涉嫌造成莱姆病在全球传播。

普拉姆岛距离纽约长岛不到2公里，近50年来，格罗斯曼详细调查了普拉姆岛上的生物实验室。他指出，今天普拉姆岛的“动物疾病中心”尽管邻近美国东北部人口中心区，却“神秘莫测”。他说：“美国几十年来一直把‘公开透明’挂在嘴边，而我却希望在普拉姆岛生物实验室问题上美国能做到公开透明。”

格罗斯曼说，普拉姆岛生物实验室由美国生化武器研发中心德特里克堡生物实验室批准设立，其创建者是前纳粹生物战专家埃里希·特劳布。特劳布在二战后作为生物武器专家来到美国，向美方请求在普拉姆岛建立生物实验室。该生物实验室起初由美国军队掌管，如今隶属美国国土安全部，并与美国农业部有合作。

格罗斯曼是曝光美国政府承认在普拉姆岛进行生物武器相关工作的第一人。他说：“1971年美国农业部决定允许记者登上普拉姆岛参观。美农业部的公关人员在参观的前一天晚上告诉我说‘我们只做防御性生物武器工作’。‘防御性’！这是美国政府第一次承认在普拉姆岛做生物武器相关工作。”

格罗斯曼说：“1993年，美国《新闻日报》记者约翰·麦克唐纳曝光了一份文件，指出普拉姆岛生物实验室的任务是研究生物武器来毒害苏联的牲畜。”

格罗斯曼认为，冷战期间一些社会主义国家曾发生严重饥荒，其肇因可能正是普拉姆岛研发的生物武器。他说：“《新闻日报》在上世纪七十年代报道说古巴暴发的非洲猪瘟与普拉姆岛有关。非洲猪瘟此前从未在西半球出现过，西半球只有普拉姆岛上有（非洲猪瘟病毒）。该岛上不仅存有非洲猪瘟病毒，还做过非洲猪瘟实验。《新闻日报》报道说古巴的非洲猪瘟也与美国中央情报局在巴拿马运河区策划的行动有关。如果报道属实，这意味着普拉姆岛生物武器研究‘仅限于防御性武器’是个谎言，其实际研究的是进攻性生物武器。”

普拉姆岛生物实验室还涉嫌泄漏可以传染人类的病原体。格罗斯曼引用美国政府问责局2007年的一份报告，指出普拉姆岛上的一些病原体可以“造成人类患病、甚至死亡”。美国政府问责局2005年的一份报告则指出，普拉姆岛生物实验室的一些病原体或可杀死人类，比如西尼罗河病毒、尼帕病毒、裂谷热病毒。

普拉姆岛生物实验室还被怀疑是全球流行的莱姆病的源头。其致病病毒通过蜱虫传播，主要损害人的神经系统，如果治疗不及时可能造成病人长期患病。格罗斯曼说：“美国前司法部联邦检察官约翰·洛夫特斯曾专门追查纳粹分子。他1982年著书介绍了赴美的前纳粹细菌战专家对携有病毒、可被飞机空投的蜱虫进行实验，并且提出假说：携带病毒的蜱虫引发了莱姆病。”

格罗斯曼说，美国作家克里斯·纽比曾于2019年出过一本书，其内容包括对莱姆病病原体发现者威利·布格德费尔的访谈。这本书披露，布格德费尔之前曾为美国国防部研发生物武器。2019年，美国国会通过法案、要求美国国防部监察长对美国防部可能参与“莱姆病武器化”展开调查。该法案的发起人美国国会议员克里斯·史密斯在国会上说：“数次访谈和布格德费尔博士的实验室资料显示，布格德费尔与其他生物武器专家将病原体注入蜱虫体内，以期导致潜在敌人患病、重度残疾甚至死亡……美国人有权了解真相。”

回想自己过往3次亲访普拉姆岛的经历，格罗斯曼称该岛很“骇人”。“我认为美国必须解释清楚，这些年在普拉姆岛上到底发生了什么。”

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