新华社耶路撒冷8月24日电（记者吕迎旭 尚昊）以色列卫生部24日发布的数据显示，该国较前一日新增新冠确诊病例6401例，累计确诊1005511例；累计死亡6864例；现存确诊72572例，其中678例为重症。

自去年2月新冠疫情在以色列暴发以来，该国实施了一系列防疫措施，包括严格的出入境管控以及3次全国性“封城”等。去年12月，以色列启动新冠疫苗接种工作。从今年4月开始，以色列日增新冠确诊病例数曾迅速下降，一度降至个位数。但由于变异新冠病毒德尔塔毒株传播，6月中旬以来，该国日增新冠确诊病例数再次升高。

为应对疫情反弹，以色列启动新冠疫苗加强针接种工作，自7月12日起为患有癌症或做过器官移植手术等免疫系统受损的成年人接种第三剂疫苗，7月29日宣布为60岁以上人群接种第三剂疫苗，8月20日将加强针接种范围扩展到40岁以上人群。

据以色列卫生部数据，截至24日该国约930万人口中逾591万人接种至少一剂新冠疫苗，超过545万人完成两剂接种，超过157万人完成第三剂接种。

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