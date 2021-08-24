人民网东京8月24日电 （陆晓鸥、李沐航）近日，美国公然推翻中国—世卫组织溯源联合研究报告得出的科学、权威结论，大肆炒作“实验室泄漏论”，拜登总统甚至命令情报部门对新冠病毒的源头进行调查。在全球合力抗击疫情的关键时刻，美国为何执迷于将新冠病毒溯源政治化？美国大搞政治操弄将会对全球抗疫大局产生怎样的影响？围绕这些问题，人民网专访了日本著名政治经济学家、前参议院议员浜田和幸。

对于美国不顾科学与事实，强行将病毒溯源政治化的做法，浜田和幸指出，为了挽回因居高不下的感染率和死亡率而持续下跌的支持率，为了逃避抗击疫情失败的责任，拜登政府要求情报部门在90天内提交新冠病毒溯源的调查报告，并通过炒作“实验室泄漏论”，以达到甩锅中国，污名化中国的目的。美国让情报部门进行病毒溯源调查，显然不是出于科学考量。其甩锅中国的企图昭然若揭。

浜田和幸表示，病毒溯源不是一蹴而就的，需要花费大量时间和资源。他不认为美国情报部门可以在90天内完成病毒溯源调查，得出令国际社会、特别是医学专家们信服的结论。他指出，真正科学的病毒溯源调查，应该由医学，特别是细菌学的专家开展国际合作来共同完成。

浜田和幸指出，欧美多名专家也参加了第一阶段溯源，中国—世卫组织溯源联合研究报告明确得出了实验室泄漏“极不可能”的结论。然而美国不仅不尊重这一结论，还命令情报机构重新展开调查。他认为，美国炒作“中国拒绝第二阶段溯源计划”也是想借病毒溯源进一步坐实“中国责任论”。

浜田和幸表示，国际上已有许多国家的政治、经济、社会团体及研究机构对美国政治操弄病毒溯源表示反对。他们认为病毒溯源是科学家和医学专家的工作，不应交由情报机构完成。而且现在已经有证据表明，欧洲的部分病例出现时间早于武汉首次报告的病例。所以，无论是溯源调查还是抗击疫情都绝不仅仅是一国之事，世界各国通力合作是必不可少的。

约翰斯·霍普金斯大学的统计数据显示，截至北京时间2021年8月22日，美国新冠肺炎累计确诊病例超3770万例，累计死亡病例超62万。面对如此严峻的疫情，美国不仅没有为抗击疫情发挥积极作用，反而不断打压科学人士的正义之声，导致许多坚守立场的科学家饱受人身攻击。对此，浜田和幸表示，美国表面上宣扬保护自由民主，却不允许在病毒溯源和疫苗效果等问题上开展自由科学的讨论。不仅删除互联网上对政府不利的信息，还对与政府持不同意见的研究人员和专家进行人身攻击、施压威胁。在美国传播甚广的“新冠病毒中国起源论”进一步加剧了针对美国华人、日本人在内的亚裔人士的歧视和偏见，甚至还引发了暴力事件。他认为，如果这种打压言论自由的情况持续下去，只会进一步加深美国社会的分裂。

(责编：苏缨翔、刘慧)